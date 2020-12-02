Американский рэпер Трэвис Скотт вместе со шведским парфюмерным брендом Byredo создали аромат, который пахнет космосом. В линейке также представлены свечи с идентичным запахом, как и у духов.

В результате сотрудничества бренда Byredo и Трэвиса Скотта появились духи и свеча, которые пахнут "космосом", сообщает Wonderzine.

Читайте также: Аромат многолетних отношений: звездные супруги Сиара и Рассел Уилсон создали духи

Аромат с запахом космоса

Коллаборация рэпера Трэвиса Скотта с парфюмированным брендом Byredo получила название Space Rage. Линейка включает духи и свечу, которые, по мнению создателей, пахнут космосом. На создание такой продукции рэпера и представителей бренда вдохновили различные космические явления.

Аромат состоит из различных нот. Верхние – это космическая пыль и частицы антиматерии, а основные – пар атмосферы, темные туманности, звездный свет и сверхновая (звезда, которая непредсказуемо увеличивает масштаб своей светимости в миллиарды раз).

Дизайн свечи и флакона духов также выполнен в "космическом" стиле и фиолетово-небесном цвете. После презентации продукции на официальной странице Byredo в инстаграме продукты сразу появились в продаже.