Культовая супермодель 90-х Синди Кроуфорд была популярной не только благодаря своей внешности и параметрам, но и тем, что помогала другим быть красивыми и привести тело в идеальную форму. Звезда записывала 10-минутные видео, на которых демонстрировала эффективные комплексы упражнений. Даже через несколько десятилетий тренировки модели не потеряли актуальности для начинающих.

Тренировки Синди Кроуфорд актуальны для настоящего. Ведь они эффективны и не требуют много времени и дополнительного спортивного инвентаря, чтобы их повторить дома. InStyle поделился 3 комплексами упражнений из прошлого от американской супермодели.

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Тренировка для начинающих от Синди Кроуфорд

Когда Синди начала снимать видео на спортивную тематику, она отметила, что делает это для того, чтобы люди убедились: физическими нагрузками можно заниматься с удовольствием. Идеальное тело модели – это результат работы над собой. Если выполнять тренировки регулярно, то вам удастся улучшить состояние своей фигуры.

Домашние тренировки для начинающих

Упражнения с собственным весом тела чередуются с аэробной нагрузкой: тренировки по программе Синди Кроуфорд Shape Your Body

Интенсивный комплекс упражнений против лишнего веса

Важно добавить, что со временем, когда вы захотите перейти от уровня начинающего на следующий, то сможете повторять все упражнения из тренировок Синди Кроуфорд, увеличивая количество подходов и ускоряя темп.