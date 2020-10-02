Йога – философия здорового образа жизни. Регулярные занятия йогой помогают сохранять гибкость и здоровье тела, также поддерживать внутреннюю гармонию в себе и не поддаваться влиянию факторов, которые вызывают стресс. В частности, бытует мнение, что на йогу нужно тратить много времени и усилий. Некоторые асаны можно выполнять даже в кровати.

На ютуб-канале Workout yoga-эксперт поделилась техникой проведения сеанса йоги на кровати. Выполнение таких асан утром поможет вам полностью проснуться и почувствовать свое тело.

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Йога для ленивых

Перед началом выполнения асан вам необходимо сесть в удобную легкую позу на кровати, чтобы не возникало напряжения в теле. Также добавим, что начинающим, которые только знакомятся с искусством йоги нужно определиться с целью. Только, когда вы будете знать, что каждая асана помогает вам стать на шаг ближе к своей цели, тогда не бросите занятия после первых неудач.

Смотрите, как заниматься йогой в кровати: