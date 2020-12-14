Зимой следует отдавать предпочтение более насыщенным и выразительным оттенкам помады для макияжа губ. Однако в каждом сезоне трендовым становится другой оттенок. Поэтому зимой 2021 для повседневного макияжа следует использовать модный цвет помады для губ.

В теплое время года более уместно экспериментировать с текстурами и цветами помад для губ, можно позволить себе влажный блеск, но зимой бьюти-эксперты рекомендуют наносить на губы помаду такого оттенка, которая будет добавлять образу глубины и драматизма, пишет Cosmopolitan.

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Модный оттенок помады для зимы 2021

С помощью помады можно удачно завершить ваш макияж и придать губам привлекательный вид. Оттенок продукта для мейкапа губ нужно выбирать, опираясь на индивидуальные предпочтения, а также последние бьюти-тренды. Ведь важно выглядеть не только красивой, но и стильной. Эксперты в сфере красоты рекомендуют зимой 2021 для особого случая выбирать глубокий винный оттенок помады для губ, а на каждый день – сочный ягодный.

В зависимости от подтона, такой цвет помады подойдет к лицу каждой женщине, будет визуально освежать внешний вид и не будет казаться слишком вызывающим. В частности, вы можете обеспечить устойчивость помады на весь день, если воспользуетесь специальным косметическим полупрозрачным финишем для макияжа губ. Также не забывайте перед нанесением помады, скрабировать и увлажнять губы. Ведь от предварительного ухода зависит, как они будут выглядеть после использования декоративной косметики.