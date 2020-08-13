Маникюр является замечательным дополнением любого образа. Тем, кто в течение лета избегал цветного френча, разноцветной пастели или абстрактного дизайна, переход между сезонами служит идеальным моментом: летние тренды еще не потеряли актуальность, а осенние – не появились.

Nail-мастера определили, какой маникюр стоит попробовать на грани летнего и осеннего сезонов. Glamour поделился вариантами модного дизайна ногтей. Если вы собирались обновить свой маникюр, то обратите внимание на эти идеи.

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Какой маникюр сделать в конце лета и начале осени

Ромашки и подсолнухи на ногтях

Вариант цветочного маникюра уже успели попробовать на своих ногтях почти все фэшн-блогеры и не только. Красавицы делились фотографиями в Инстаграме и вдохновляли своих подписчиков на создание чего-то подобного. Наиболее удачным и стильным решением будет нарисовать ромашки и подсолнухи на прозрачном покрытии.

Маникюр в желтых оттенках

Даже психологи единогласно утверждают, что желтый цвет способен поднимать настроение. Поэтому маникюр в таком оттенке является не только модным, но и полезным. Желтое покрытие на ногтях – удачный выбор на каждый день. Летом стоит выбирать более насыщенные оттенки, а для осени обратите внимание на пастельные вариации желтого цвета.

Разноцветные пятна тай-дай

Именно такое оригинальное название у трендового маникюра для перехода от лета к осени. Тренд сначала начал существовать на футболках и платьях модных блоггеров, а затем плавно переместился на ногти. Для создания такого дизайна нужно использовать как можно больше сочетаний насыщенных цветов. Самыми популярными являются оттенки лимонного, лаймового, клубничного и фиалкового.

Разноцветный дизайн

Маникюр подойдет тем, кто не считает себя поклонницей яркого арта на ногтях, но хочет оставаться в тренде. Знаменитости уже успели попробовать много вариаций разноцветного покрытия. Вы можете позволить себе экспериментировать. Лишь важно помнить о соответствующем сочетании цветов между собой. Например: акварельный лимонный подойдет к мятному и молочному, а васильковый к голубому.