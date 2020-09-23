Candeur et Experience: Acte II от Chanel - это новая линейка бьюти-бренда продуктов для создания макияжа. Фотографии косметики, которая представлена в коллекции, опубликовали на официальной странице бренда в инстаграме. Среди нее много декоративных продуктов в трендовых оттенках осени 2020.

Этой осенью в макияже следует сочетать винные и шоколадные оттенки. Chanel в своей косметике добавил еще розовое сияние перлов. Glamour подробно описал косметические продукты в новой коллекции бренда.

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Международный дизайнер коллекции макияжа Chanel, Лючия Пика описывает новую бьюти-линейку: "Это настоящее путешествие, путешествие к самой сути двойственной природы женщины". С помощью использованных цветов Лючия хотела найти определение женственности.

Среди продуктов декоративной косметики в коллекции есть хайлайтер-стик в жемчужно-розовом оттенке. Его нужно наносить на скулы, "птичку" над верхней губой. А также можно воспользоваться лайфхак и нанести немного хайлайтера на веки, чтобы получить эффект привлекательного естественного сияния.

Chanel еще представили три палетки теней с винно-шоколадными и сливовыми оттенками. Их функцией является подчеркивание красоты глаз и добавление глубины вашему взгляду. В частности, специальным карандашом, который также вошел в линейку продуктов для макияжа, можно создать эффектные стрелки пурпурно-коричневого цвета.

Среди средств для окрашивания губ есть матовые и глянцевые помады, а также увлажняющая помада-блеск Rouge Coco Flash. Они выполнены в бежево-пурпурных, молочно-шокаладних и золотисто-коралловых оттенках. Для полноценного завершения образа Chanel предлагают лаки для ногтей: розовый и коричнево-красный.