Ольга Куриленко, которую на весь мир прославила роль девушки Бонда, решила кардинально сменить имидж, а впоследствии звезда стремится полностью вернуть свой естественный цвет волос. 40-летняя актриса и модель уже успела поделиться результатами изменений со своими поклонниками.

Известная голливудская актриса Ольга Куриленко опубликовала в своем аккаунте в инстаграме фотографии, на которых можно детально разглядеть ее новую прическу и цвет волос. Поклонники звезды выразили восхищение в комментариях к публикации.

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До недавнего времени Ольга Куриленко была брюнеткой с волнистыми волосами средней длины. Теперь нужно привыкать к обновленному имиджу звезды. Она покрасила волосы в более светлый оттенок и сделала трендовую стрижку в стиле "Рейчел". Актриса доверила свою шевелюру мастерам салона Aviva Nail & Hair Salon, аккаунт которого обозначила в своей публикации.

На своей странице в инстаграме Ольга рассказала, что давно мечтала вернуться к своему естественному цвету настолько близко, насколько это будет возможно.

Наконец я нашла время чтобы сделать это. Это очень близко к тому цвету, с которым я родилась. СПАСИБО дорогой Эйбигал из салона Aviva за то, что осуществила такую замечательную работу,

– написала Ольга Куриленко.

На одном из фото Ольга показала процесс окрашивания волос. Звезда сделала селфи, когда ее пряди были завернутыми во много кусочков фольги, чтобы получить желаемый эффект от краски. На снимке Ольга совсем без макияжа и с шутя надутыми губами. Благодаря такой мимике можно разглядеть выразительные скулы модели.

Подписчики актрисы были ошеломлены ее кардинальными переменами. Но отреагировали положительно. Все комментаторы фото отметили, что Ольга выглядит прекрасно и ей очень идет новый цвет волос и прическа.