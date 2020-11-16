С недавних пор в инстаграме можно увидеться все больше фотографий, на которых селебрити, блогеры или другие пользователи демонстрируют яркий тренд на украшения для зубов. Сначала это были грилзы – декоративные аксессуары, которые надевали на зубы. Теперь появилась новая teeth-тенденция: специальный разноцветный лак.

Мода из 90-х продолжает возвращаться в наше время. Кроме яркий стрелок на веках и глиттера, популярными становятся грилзы и другие украшения для зубов, сообщает Harper's Bazaar.

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Новый бьюти-тренд – украшения и лак для зубов

Сначала декоративные украшения на зубах начали носить рэперы. Поэтому теперь все ассоциируют teeth-аксессуары с культурой хип-хопа. Как и в 90-х, звезды и другие люди, которые следят за трендами, начинают носить каппы из драгоценного металла или камня, украшают зубы стразами, а потом делятся снимками на своих страницах в инстаграме.

Для тех, кто не готов к кардинальным экспериментам с видом своих зубов, появился новый тренд на использование специального разноцветного лака. Новинка быстро вызвала восторг у поклонников неординарных украшений.

Специфика работы лака для зубов такая же, как и у обычного покрытия для ногтей. Лак нужно просто нанести на зуб. Трендсеттеры обычно не покрывают им все зубы, а лишь несколько в верхнем ряду. Такой лак будет оставаться на зубах, пока вы не смоете его салфеткой, смоченной в специальном средстве.