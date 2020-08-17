Выщипывание бровей перед макияжем и другие типичные бьюти-ошибки, которые делают женщины
Большинство женщин значительную часть времени и средств тратят на уход за своей внешностью: косметологические процедуры, косметику или тренировки в спортзале. Однако иногда они забывают об элементарных ошибках, которые могут обесценить все их старания. Поэтому стоит избавиться от привычек, которые уже стали частью вашей бьюти-рутины, но могут иметь негативные последствия.
Ухоженная женщина – это та, которая ежедневно заботится о своей красоте. Однако даже она может допускать типичные бьюти-ошибки, пишет Cosmopolitan.
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Типичные ошибки ухоженной женщины
- Умывать лицо специальной пенкой только вечером. Утром коже также требуется тщательное очищение, чтобы избавиться от остатков ночного крема, освободить поры, удалить кожное сало. Поэтому после сна умыть лицо простой водой – недостаточно.
- Умывание лица холодной водой. Таким образом вы не получите эффект свежести и сияния кожи. Наоборот, холодная температура виды провоцирует сужение сосудов, сухость и шелушение кожи.
- Слишком часто наносить маску для волос. Мелким шрифтом на каждой маске для волос написано, что ее нужно использовать 1 раз в неделю. Этой рекомендации стоит придерживаться, так как чрезмерное использование маски для волос приведет к их ломкости, слабости, они станут слишком мягкими, а концы начнут сечься.
- Бритье ног с помощью мыла или геля для душа. Из-за этого на коже ног появляется сухость и повышается риск порезать ее. Так как эти средства не имеют таких свойств, как специальная пенка для бритья, которая увлажняет и создает защитный слой между кожей и лезвием бритвы.
- Отказ от подсушивания волос феном с целью позволить им отдохнуть. Если у вас длинные волосы, то естественный метод высушивания вам не подойдет. Потому что тогда вода будет испаряться медленно, ее молекулы разрушают протеины, которые есть в структуре волос, и они будут становиться ломкими. Волосы можно сушить феном, но с прохладным воздухом.
- Скрабирование кожи, когда ей необходимо лечение. После того, как на коже появляются высыпания, черные пятнышки или другие недостатки, то скрабирование не поможет от них избавиться. А наоборот будет раздражать кожный покров и прыщей станет больше. Применять агрессивные методы очищения на проблемной коже нельзя.
- Распыление духов по волосам. Большое содержание спирта в духах способствует сухости волос.
- Если раньше начать пользоваться антивозрастными косметическими средствами, то кожа дольше будет оставаться молодой. Если в коже будет избыток коллагена и гиалуроновой кислоты, она сама хорошо выполняет функцию выработки эластина, то раннее привыкание к антивозрастным продуктам не будет приносить желаемого эффекта в будущем.
- Игнорирование увлажнения участка декольте. На него и на кожу шеи необходимо наносить увлажняющий крем. Ведь именно по их состоянию можно распознать ваш возраст.
- Выщипывание бровей перед нанесением макияжа. Нельзя сразу наносить косметику на место, где только что были выщипаны брови. Там остаются покраснения и почти незаметные раны, поэтому в этот момент легко внести бактерии в кровь. Выщипывайте брови хотя бы за несколько часов перед созданием мейкапа, чтобы кожа успела успокоиться.
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