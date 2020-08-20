19-летняя американка Эддисон Рэй стала популярной благодаря коротким видео с танцами, которые снимала для TikTok. На этой платформе для создания и распространения видеофайлов девушка собрала более 56 миллионов подписчиков. Впоследствии блогерша создала собственный бренд косметики и начала делиться со своими поклонниками трендовыми идеями для макияжа и прически.

Эддисон Рэй сделала трендовый макияж и стильную прическу в стиле TikTok и опубликовала селфи в оригинальном образе на своей странице в инстаграме. Бьюти-идеи известной девушки будут уместными для воссоздания в последние летние дни.

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Блогерша сделала снимки своего лица с разных ракурсов. Таким образом можно детально разглядеть особенности ее макияжа и прически и воссоздать их на себе. Прежде всего Эддисон достигла эффекта идеальной кожи. С помощью тональной основы она выровняла тон, румянами добавила лицу свежести, а хайлайтером подчеркнула выступающие участки на лице, получив в результате естественное сияние.

Изюминкой образа является макияж глаз. Девушка-тиктокер покрыла веки едва заметным базовым оттенком теней. На складке века она нарисовала 2 тонкие параллельные стрелки специальной подводкой: нижняя стрелка выполнена в фиолетовом цвете, первая часть верхней стрелки белая, а продолжают ее точечки фиолетового оттенка. Особую выразительность взгляду добавили накладные ресницы. К одной из фотографий блогерша написала: "Зафиксировала ресницы, что спадают".

Чтобы оформить брови, Эддисон Рэй не потратила много времени. Она аккуратно причесалась их вверх, подкрасила специальными тенями и зафиксировала гелем для бровей. Блеск на губах стал удачным завершением макияжа.

Непосредственности летнему образу добавила стильная прическа девушки. Чтобы ее воссоздать, необходимо разделить волосы поровну на 2 части, сформировать высокие хвостики и закрепить их, оставить спереди 2 пряди, которые будут обрамлять лицо (это также является одним из последних трендов в hair-индустрии). И из каждого хвоста выделите по 1 пряди и оберните ее вокруг резинки у корней волос, кончики спрячьте, использовав шпильки.

Сделав такие макияж и прическу, можно смело покорять пользователей приложения TikTok. Вполне возможно, что вам удастся повторить успех Эддисон Рей.