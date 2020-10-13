Термозащита для волос: почему важно им пользоваться
Чем прохладнее на улице, тем чаще мы начинаем использовать фен для волос. Кроме того, некоторые девушки любят пользоваться различными приборами для укладки волос: выпрямители, плойки и стайлеры. Чтобы защитить волосы от повреждения, достаточно воспользоваться термозащитой.
Термозащита для волос до сих пор подвергается дискуссиям среди представителей и потребителей косметологических продуктов. Все точки над "і" расставили Lab Muffin.
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Как происходит повреждение волос?
Выпрямители и другие приборы нагревают волосы от 95 до 170 градусов Цельсия. Структура волоса начинает разрушаться от 130 градусов Цельсия. Таким образом может возникнуть несколько типов повреждения:
- пигмент, который окрашивает ваши волосы, меняется (например, выбеленные волосы становятся медным);
- белки кератина, которые делают волосы крепкими и эластичными, разрушаются;
- внешняя поверхность (кутикула) волос трескается и ломается;
- влага испаряется из середины волос (если вы будете делать укладку на мокрые волосы, то пар будет проходить через них, разрушая сердцевину).
Почему нужна термозащита для волос / Фото Pexels
Как работает термозащита?
В составе термозащитных спреев много различных компонентов, которые уменьшают негативный эффект от горячего пара. Однако польза только некоторых из них научно подтверждена.
Исследования
В 1998 году исследователи рассмотрели влияние следующих веществ: акрилат сополимер PVP/DMAPA, кватерниум-70 гидролизованный растительный белок (в составе косметических продуктов их обычно обозначают так: PVP/DMAPA acrylates copolymer, quaternium 70, hydrolyzed wheat protein). Используя все три вещества, ученые установили, что на 10-20% было меньше вреда от тепловой обработки волос. Растворы работают в низких концентрациях, поскольку для исследования брали только по 1% каждого.
Все остальные ингредиенты, из которых состоит термозащитный спрей, также работают на уплотнение волосяной кутикулы и защиту волос. Просто менее эффективно. В частности, свойства многих из них еще не так хорошо изучены.
Термозащита защищает только на 50% / Фото pexels
Безусловно, термозащита вам нужна, если вы часто выпрямляете или выравниваете волосы. Но даже он не гарантирует полной защиты. Максимальный результат исследований эффекта термозащиты показал лишь 50%.
Как выбрать термозащиту
Обязательно перед покупкой обратите внимание на состав, отмечает lady.tochka.net.
- Термозащита должна иметь гипоаллергенный состав, который будет не только защищать волосы, но и не вызывать раздражения.
- Также в составе должны быть витамины и специальные активные вещества, которые отвечают за укрепление, восстановление, увлажнение локонов.
Как нужно пользоваться?
- Моем волосы.
- Подсушите волосы полотенцем.
- Распределите термозащиту по всей длине волос, равномерно распределяя с помощью расчески.
- Особое внимание уделяйте волосам возле лица.
- И только после этого начинаем сушить волосы феном или делать укладку другим прибором.