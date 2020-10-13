Чем прохладнее на улице, тем чаще мы начинаем использовать фен для волос. Кроме того, некоторые девушки любят пользоваться различными приборами для укладки волос: выпрямители, плойки и стайлеры. Чтобы защитить волосы от повреждения, достаточно воспользоваться термозащитой.

Термозащита для волос до сих пор подвергается дискуссиям среди представителей и потребителей косметологических продуктов. Все точки над "і" расставили Lab Muffin.

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Как происходит повреждение волос?

Выпрямители и другие приборы нагревают волосы от 95 до 170 градусов Цельсия. Структура волоса начинает разрушаться от 130 градусов Цельсия. Таким образом может возникнуть несколько типов повреждения:

пигмент, который окрашивает ваши волосы, меняется (например, выбеленные волосы становятся медным);

белки кератина, которые делают волосы крепкими и эластичными, разрушаются;

внешняя поверхность (кутикула) волос трескается и ломается;

влага испаряется из середины волос (если вы будете делать укладку на мокрые волосы, то пар будет проходить через них, разрушая сердцевину).



Почему нужна термозащита для волос / Фото Pexels

Как работает термозащита?

В составе термозащитных спреев много различных компонентов, которые уменьшают негативный эффект от горячего пара. Однако польза только некоторых из них научно подтверждена.

Исследования

В 1998 году исследователи рассмотрели влияние следующих веществ: акрилат сополимер PVP/DMAPA, кватерниум-70 гидролизованный растительный белок (в составе косметических продуктов их обычно обозначают так: PVP/DMAPA acrylates copolymer, quaternium 70, hydrolyzed wheat protein). Используя все три вещества, ученые установили, что на 10-20% было меньше вреда от тепловой обработки волос. Растворы работают в низких концентрациях, поскольку для исследования брали только по 1% каждого.

Все остальные ингредиенты, из которых состоит термозащитный спрей, также работают на уплотнение волосяной кутикулы и защиту волос. Просто менее эффективно. В частности, свойства многих из них еще не так хорошо изучены.



Термозащита защищает только на 50% / Фото pexels



Безусловно, термозащита вам нужна, если вы часто выпрямляете или выравниваете волосы. Но даже он не гарантирует полной защиты. Максимальный результат исследований эффекта термозащиты показал лишь 50%.

Как выбрать термозащиту

Обязательно перед покупкой обратите внимание на состав, отмечает lady.tochka.net.

Термозащита должна иметь гипоаллергенный состав, который будет не только защищать волосы, но и не вызывать раздражения.

Также в составе должны быть витамины и специальные активные вещества, которые отвечают за укрепление, восстановление, увлажнение локонов.

Как нужно пользоваться?