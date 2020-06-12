За период самоизоляции у многих полностью закончились косметические продукты, а выйти в магазин за новыми не было возможности. Поэтому в Тик-Ток появился новый лайфхак, как можно получить идеальную основу для своего макияжа без использования тональных средств.

Редактор рубрики "Красота" в цифровом издании Allure, Анджела Тракошис решила на себе попробовать тренд, о котором говорят все пользователи соцсети Тик-Ток. Его суть заключается в том, чтобы смешать несколько цветных пигментов и получить идеальную основу под макияж.

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Анджела отметила, что не верила в эффективность метода даже тогда, когда собственными глазами смотрела видео, как все прекрасно получалось у других. Ей казалось, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому убедилась в этом самостоятельно.

Трюк, получивший название "теория цвета", берет начало от визажистки Ханны Рози Беннетт. Она опубликовала видео в Тик-Ток, на котором кисточкой нанесла по всему своему лицу белые, красные, синие и желтые точки различных косметических продуктов. Среди них хорошо пигментированная декоративная косметика для глаз, губ и контурирования лица. После нанесения визажистка размазала все цвета по коже, объединяя их между собой. Она объяснила такой эффект тем, что это 4 основных цвета, из которых создают все основы под макияж. Их функция нейтрализовать светлый оттенок кожи.

Анджела Тракошис повторила технику, которую показала Беннетт в видеоролике. Сначала взяла 4 ватных тампона, окунула каждый из них в другой цвет и начала ставить ими точки на лице. Должно быть одинаковое количество точек разных цветов.

К тому моменту, как я закончила, я была похожа на клоуна, который спасся от цирка,

– рассказывает редактор Allure.



Как работает теория цвета / Фото Allure

Затем экспериментатор взяла свою любимую кисточку и начала смешивать цвета, пока не получила идеальный результат, как от тональной основы. Она удивлена, потому что ее кожа покрылась тонким слоем, который добавлял естественное сияние и идеально подошел к тону лица женщины.



Результат эксперимента из Тик-Ток / Фото Allure