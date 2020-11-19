В 2020 в инстаграме начали появляться интересные фотографии пользователей с яркими полосками на лице и шее. Тейпы, которые раньше использовали только спортсмены для восстановления мышц, с недавних пор стали трендовой процедурой эстетической медицины. Поэтому стоит больше узнать об их пользе для лица.

Врач-косметолог Татьяна Кобец рассказала для Wonderzine о пользе тейпирования лица. Ведь тейпы могут решить немало косметологических проблем.

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Что такое тейпы для лица

Специальные полоски для кинезиотейпирования использовали в спортивной медицине, чтобы восстановить и расслабить мышцы и связки и защитить их от возможного травмирования во время будущих тренировок. Со временем тейпы стали использовать косметологи.

Косметологи поняли, что тейпирование можно применять после массажа, для того, чтобы закрепить эффект. А еще для восстановления кожи после нитевого лифтинга, поскольку он предусматривает натягивание кожи и может оставлять большой отек,

– объясняет Татьяна Кобец.

За последний год тейпы стали особенно популярными. В соцсетях начали появляться рекламные снимки с яркими тейпами на лице и шее. Появились даже курсы, которые учат правильно делать тейпирование, а студии красоты быстро включили в список своих услуг трендовую процедуру.

Как работают тейпы

Перераспределение мышечной нагрузки, лимфодренаж и расслабление определенных типов мышц – это основные функции тейпирования. Чтобы процедура ношения тейпов была эффективной, специалисты крепят их на виски, подбородок, нижнюю треть лица и шею. Нужно ли вам носить тейпы, можно определить с помощью клинических показателей.

Некоторые люди носят тейпы с профилактической целью. Ведь, если у вас хорошо развиты мимические мышцы, то преждевременных морщин на лбу и участке кожи между бровями невозможно избежать. Тейп фиксирует мышцы, не позволяет им двигаться, что предотвращает появление мимических морщин. "Если на лице уже наблюдаются возрастные изменения, тейпирование назначается, например, для снятия отека и профилактики опущения овала лица, – добавляет врач-косметолог.

Какие недостатки корректируют тейпы

На некоторое время останавливают провисание кожи лица и образование второго подбородка.

Если закрепить тейпы правильно, то удастся снять отек и помочь мышечной структуре оставаться в тонусе.

Тейпы расслабляют платизму.

Платизма – это тонкая мышца, которая крепится на нижней части челюсти и покрывает шею, будто вуаль. Состояние платизмы очень влияет на опущение овала лица и подбородка. Также нарушение тонуса платизмы способствует старению шеи и появлению колец Венеры,

– рассказывает эксперт Татьяна.

Чтобы тейпирование дало желаемый результат, нужно выполнять его по схеме, которая предназначена для решения проблемы именно вашей кожи. "Тейпы – это не пластырь, который можно просто наклеить на ранку. Тейпирование предполагает знание анатомии, поскольку необходимо понимать, как и за счет чего работает определенная мышца", – отмечает Татьяна Кобец. Неправильно назначенный или прикрепленный, а также некачественный тейп может усугубить ситуацию.