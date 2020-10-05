Обычно, когда люди решаются на татуировку, особенно, если она у них первая, то каждый хочет, чтобы малыш на теле имел глобальное значение, кроме привлекательного эстетического вида. Татуировка в стиле "Инь-Янь" может стать удачным выбором, ведь существуют не только красивые вариации изображения, но и оно означает равновесие во всем.

Инь-Янь – это китайская культурная философия, которой не менее 3500 лет. Она является основой для других видов мышления: даосизма и конфуцианства. Изображение символа культуры люди используют для сенсорного украшения своего тела. 24 канал делится идеями для татуировки в стиле "Инь-Янь".

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Какую татуировку со смыслом можно сделать

Концепция философии Инь-Янь состоит в том, что все во Вселенной состоит из противоположных, но взаимодополняющих сил: тьмы и света, солнца и луны, добра и зла. Миссия этих сил непрерывно бороться, но и одновременно сохранять равновесие во Вселенной, чтобы все прогрессировало и было вместе с обеими половинками Инь-Янь в тандеме.

Инь-Янь представлены в виде круга, разделенного на 2 равные части кривой линией. Инь (черная половина) символизирует внутреннюю энергию, которая является темной и неподвижной, а белая половина имеет внешнюю положительную и яркую энергию. Однако в каждой из частей есть точка противоположного ей цвета. Это означает, что они переплетены и не могут существовать друг без друга. Поэтому изображение Инь-Янь на теле является удачным решение для татуировки, если вы хотите, чтобы она имела важный смысл.

Идеи для татуировки, которые означают абсолютное равновесие / Фото Instagram