Татуировки на пальцах – звездный тренд от Хейли Бибер до Рианны: идеи для вдохновения
Татуировки на пальцах особенно популярны среди звезд. Среди них: Рианна, Хейли Бибер, Кара Делевинь и другие. Тату в этом месте выглядят очень стильно и символично. Вы можете создать особую надпись или рисунок на пальцах, который будет иметь для вас значение. Для вдохновения можете воспользоваться примерами мировых знаменитостей.
Тату-мастера отмечают, что в наше время татуировки стали намного популярнее, чем прежде. С их помощью человек может выразить себя, продемонстрировать частичку своей внутренней личности, а также просто стильно украсить руку, пишет Elle.
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Идеи для татуировки на пальцах
Татуировки на пальцах Хейли Бибер
Надпись на руке Ланы Дель Рей
Лев украшает палец Кары Делевинь
Кьяра Ферраньи и ее татуировка в виде ангела
Эффектная надпись на пальце Рианны
Минималистичные татуировки Зои Кравиц
"Рай" Адель
Шей Митчел и тату HONEY
Невероятно творческая татуировка на руке Арианы Гранде
Символический рисунок на теле для Эмилии Кларк
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