Татуировки на пальцах особенно популярны среди звезд. Среди них: Рианна, Хейли Бибер, Кара Делевинь и другие. Тату в этом месте выглядят очень стильно и символично. Вы можете создать особую надпись или рисунок на пальцах, который будет иметь для вас значение. Для вдохновения можете воспользоваться примерами мировых знаменитостей.