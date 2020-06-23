Обычно в инстаграме ищут вдохновения для создания нового макияжа, маникюра или прически. Теперь там можно отслеживать последние трендовые татуировки. Ведь они являются отдельным видом искусства, которое способно украсить ваше тело.

Чтобы не тратить много часов на поиск красивого и модного тату в инстаграме, Cosmopolitan определил трендовый рисунок, который можно воспроизвести на своем теле. Это татуировки с изображением различной формы и цвета волн.

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Татуировки необязательно выполнять в темных оттенках. Классическое тату можно раскрасить акварельными штрихами, чтобы придать своему образу оригинальности и креативности. Среди трендовых татуировок в этом сезоне крошечные волны, Галактики, парные волны, сочетание волн и сердца, солнца, кита, пламя.

Татуировки создают на разных участках тела. Сегодня в моде тату на ухе, пальцах, ребрах и лодыжках. Если не хотите экспериментировать, то предупредите своего мастера перед сеансом тату, что вы предпочитаете ординарные места. Также на них вероятно вы не почувствуете особой боли. Это может быть рука, ягодица, шея и спина.

Трендовые татуировки волн / Фото Instagram