Многих девушек интересует тема похудения, а именно: как похудеть и сохранить фигуру стройной. В частности, они понимают, что это нужно сделать без ущерба для здоровья. Поэтому участницы популярного шоу "Топ-модель по-украински" поделились собственным опытом.

Не стоит расстраиваться, если лишние килограммы не исчезают за один день. Процесс эффективного похудения требует времени и усилий. Украинские модели рассказали для Нового канала, как они следят за фигурой и объемами тела.

К теме: Почему появляется лишний жир на животике и как от него избавиться: советы Аниты Луценко

Как худеют модели

Избавляются от вредной пищи и фаст-фуда и забывают о переедании

Участница одного из сезонов модельного шоу рекомендует есть маленькими порциями и не употреблять вредную пищу. "У меня была своя диета, которую расписал диетолог. Но закончилось все тем, что я из нее неправильно вышла. В один день съела сырную пиццу, купила кучу чипсов, сладостей, короче – "сорвала" желудок. Теперь стараюсь адекватно питаться. Самое главное что? Нужно есть маленькими порциями. В основном я ем овощи, фрукты и мясо. Полностью отказалась от углеводов, вообще не ем каши. И не потому, что худею, просто мне так легко и комфортно. Диеты – это все бред! Просто употребляйте правильную пищу, откажитесь от газировки, чипсов и сладкого и занимайтесь спортом, бегайте. Это просто элементарно", – говорит девушка.

Устраивают полуголодные дни и работают над проблемными частями тела

Любимица зрителей, Настя Рыжая подчеркивает важность дополнительных процедур для усовершенствования состояния тела: "Я не ем все подряд, устраиваю полуголодные дни. И улучшаю качество тела: делаю обертывания, прессотерапию, массажи, так как склонна к «тяжелым» ногам. Плюс это полезно для организма выводится лишняя вода, и тело приходит в тонус".

Многие ходят

Еще одна участница "Топ-модель по-украински" Юлия Биньковская делится, что эффективным способом потери лишних килограммов для нее является активный образ жизни. "Самое важное – очень много ходить. Летом я могу гулять с самого утра и до вечера. При этом лишь на часок передохнув в кафе. А если еще пресс подкачать и в планке постоять, то вообще шикарно", – делится опытом модель.

Говорят "нет" сладкому

Модель Мальвина Чуклов питается редко и малыми порциями пищи, несмотря на то, что знает: так делать нельзя. Дополнительно девушка ограничивает себя в употреблении сладкого. "У меня питание интуитивное. Ограничений себе не ставлю, но ем мало и редко. Знаю, что это плохо, но так получается само собой. И, конечно, делаю дома упражнения", – пояснила Мальвина.

Исключают молочные продукты из рациона и не едят после 19:00

Катя Свинарчук много работала над своей фигурой. Девушка не только похудела, но и улучшила состояние своей кожи. Она не употребляет мяса, молочных продуктов и вообще не ест после 19:00 часов. "У меня были страшные проблемы с кожей. Я не выходила из дома. Перестала употреблять молоко, и все прошло. Сейчас я иногда ем сыр - "Моцареллу", "Бри", "Филадельфию". Молоко не пью вообще и не ем мяса. А вот рыба обязательна: красная рыба, тунец, форель. Добавляю в меню крупы, сухофрукты, орехи, каши. Вот мой рацион. Диеты – совершенно бесполезная вещь. Это все не действует! Все возвращается. И самое важное в моем питании – не ем после 19.00. Тогда утром просыпаешься с плоским животиком", - рассказывает Катя.