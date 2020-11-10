Тайны красоты Мишель Андраде: осенний уход за кожей, йога, косметика и другое
10 ноября в Мишель Андраде, украинской певицы боливийского происхождения, день рождения. Звезда каждый раз завораживает поклонников своей красотой и безупречным видом. Наконец она решила рассказать, с чего начинается ее утренняя бьюти-рутина, почему она принимает минимум сахара, о йоге, любимой косметике и многих других тайнах для привлекательной внешности.
Мишель Андраде знает, что заботиться о своей красоте нужно смолоду. Она поделилась с Elle своими бьюти-секретами.
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Тайны красоты Мишель Андраде
- Утренняя бьюти-рутина певицы состоит из растяжки, холодного душа, кубиков льда с мятой, которыми она проводит по лицу, чтобы придать коже свежий вид.
- Косметические мастхэвы Мишель, которые она всегда носит в сумочке, это крем для рук, бальзам или масло для кутикулы и бальзам для губ. Еще своими любимыми бьюти-продуктами называет BB-крем и хайлайтер.
- Знаменитость отмечает, что обожает пользоваться кремами для различных частей тела, особенно, если они имеют приятный запах. Она даже анонсирует, что совсем скоро можно ждать ее коллаборации с одним из украинских косметических брендов. Мишель планирует выпустить собственные средства для ухода за кожей.
- "Я не очень люблю на себе красную помаду, хотя темные и яркие оттенки мне нравятся", – отвечает на вопрос о своих бьюти-табу Мишель Андраде.
- Девушка отмечает, что ее рацион и сон – это факторы, которые оказывают большое влияние на состояние кожи. Теперь она пытается слушать свой организм и выбирать соответствующую пищу. Она не пытается полностью отказаться от определенных продуктов, но питается осознанно. То есть не ест все подряд, поэтому имеет идеальную кожу.
- Среди своих главных бьюти-секретов певица выделяет режим дня, йогу и минимум сахара в рационе. Благодаря этому ей удается сохранять хорошее настроение. "Ведь то, что мы излучаем – это и есть наш лучший и самый прекрасный мейкап", – добавляет Мишель.
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