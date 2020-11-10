10 ноября в Мишель Андраде, украинской певицы боливийского происхождения, день рождения. Звезда каждый раз завораживает поклонников своей красотой и безупречным видом. Наконец она решила рассказать, с чего начинается ее утренняя бьюти-рутина, почему она принимает минимум сахара, о йоге, любимой косметике и многих других тайнах для привлекательной внешности.