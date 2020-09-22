Популярная американская актриса и бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур имеет безупречную кожу. Звезда делится тайнами своей красоты с поклонниками. Она говорит, что в уходе за кожей придерживается правила: "Чем меньше, тем лучше".

Деми Мур предпочитает минимальное использование косметики на своей коже. Harper's Bazaar описал вечернюю бьюти-рутину звезды.

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Как ухаживает за кожей Деми Мур

Прежде всего вечернюю рутину по уходу за кожей Деми Мур начинает с очищения. Для этого она использует салфетки для снятия макияжа Makeup Eraser. Звезда называет их свойства волшебными. Потом она умывает лицо специальным гелем Cosmedix и использует очищающий эликсир от Retrouve для очень чувствительной кожи.

Среди своих любимых косметических продуктов для ухода за кожей актриса выделяет сыворотку от бренда NIOD Copper Amino Isolate Serum 2:1. Она наносит ее на лицо каждое утро и каждый вечер перед сном. О том, как продукт действует на кожу Деми Мур говорит: "Кажется, будто кожа натягивается". После сыворотки звезда использует увлажняющий крем от французской марки Biologique Recherche Creme Dermopurifiante.

Знаменитость подчеркивает необходимость интенсивного увлажнения кожи. Поэтому она дополнительно включает в вечернюю бьюти-рутину масло с витаминами и массаж лица специальным инструментом из розового кварца. Таким образом она стимулирует кровообращение: "Когда вам за 50, то кожа буквально падает вниз, поэтому массаж необходим".