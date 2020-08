Отек и синяки под глазами являются распространенной проблемой. Они портят общий вид лица даже тогда, когда у вас идеально ровный тон кожи. Чтобы избавиться от следов усталости, можно воспользоваться простым, но действенным советом от визажиста известной модели Беллы Хадид.

19-летний Сэм Вайссер, который с 16 лет работает на съемках телешоу Keeping Up with The Kardashians, отвечает за создание мейк-апа для Арианы Гранде и Лили-Роуз Депп, также является визажистом Беллы Хадид. Профессионал поделился лайфхаком, как можно избавиться от отеков под глазами, пишет Harper's Bazaar.

Как убрать мешки под глазами

Сэм Вайссер рекомендует использовать кубики льда, которые способствуют свежести взгляда и тонизируют кожу вокруг глаз. Польза такого средства в активизации работы лимфатической системы и стимуляции кровообращения. Таким образом после 5-минутного массажа кожи кубиком льда отеки исчезают, а черты лица становятся более четкими. Белла Хадид также подтверждает действенность метода.

Чтобы создать кубики льда для будущего массажа, можно использовать не только обычную воду, но и отвары лечебных трав. Поинтересуйтесь свойствами растений, например, ромашки, мяты, шалфея, петрушки и других. Тогда с помощью льда вы сможете убрать отеки и подарить коже дополнительный уход. Травы следует выбирать, отталкиваясь от индивидуальных потребностей кожи.

Если "мешки" под глазами нужно срочно нейтрализовать, а предварительно замороженных кубиков льда нет, то воспользуйтесь холодной ложкой, которую перед этим нужно несколько минут подержать в морозильной камере.