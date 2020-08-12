Кожа 28-летней певицы и актрисы Селены Гомес даже без макияжа выглядит безупречно сияющей. Ее визажист, который также работает с Эмили Ратаковски, Беллой Хадид, Жизель и Зои Кравиц, рассказал, как получает сияющий эффект на коже звезды.

Визажист Гунг Ваннго недавно создал ютуб-канал. В одном из своих первых видео мастер макияжа поделился советами, которые помогают Селене Гомес сохранять кожу сияющей. Cosmopolitan описал этот необходимый шаг перед нанесением косметики.

Узнайте: Без химических ингредиентов: как осветлить кожу лица в домашних условиях

Как Селене Гомес удается иметь сияющую кожу

Профессиональный звездный визажист Селены Гомес перед созданием макияжа на ее лице выполняет один обязательный шаг. "Для меня гидратация – это ключ. Я всегда в первую очередь увлажняю кожу, а если я перебарщиваю с этим, то всегда могу снять увлажняющий крем", – объясняет Гунг.

Мастер макияжа говорит, что важно, чтобы кожа была действительно увлажненной, когда вы начинаете делать мейкап. Сияние должно идти изнутри, а не возникать в результате применения дополнительных продуктов декоративной косметики. Это происходит, когда кожа предварительно хорошо увлажнена.

Чтобы гидратация была правильной, процедуру необходимо проводить прежде, чем наносить тональную основу или базу под макияж. Первым делом очистите лицо мицеллярной водой. Затем с помощью жидкой специальной эссенции увлажните кожу. После этого не забудьте воспользоваться увлажняющим бальзамом для губ, кремом для глаз и питательным продуктом для лица.

Позвольте всем средствам хорошо впитаться в кожу. Примерно через 5 – 10 минут начинайте создавать макияж и наслаждайтесь сияющим природным эффектом.