Фрукты и овощи – это не только полезные вкусности, но и компоненты, которые часто используют в косметологии. Тыква не исключение. Кроме вкусного пирога, из тыквы можно приготовить эффективные средства для ухода за кожей.

Тыква очень полезна для кожи. Осенью он будет способствовать улучшению ее состояния. Stylist рассказал, почему тыкву нужно использовать в уходе за кожей.

Читайте также: Тайна молодости Шарлиз Терон: принципы питания, тренировки и ухода за собой

Чем тыква полезна для кожи

Кожа тыквы содержит витамины A, B2, C. Также в ее составе есть омега-3 и омега-6, калий, магний и цинк. Таким образом продукт предотвращает появление тонких линий на коже, морщин, воспаления и угрей.

К тому же тыквенные ферменты подходят для мягкого отшелушивания ороговевших клеток кожи. Фруктовые ферменты предлагают гораздо более нежную альтернативу традиционным методам отшелушивания, таким как скрабы или кислоты. Тогда кожа будет выглядеть свежей и сияющей.

Тыквенные ферменты используют вместо AHA (альфа-гидроксикислот) и BHA (бета-гидроксикислот). AHA работают так, что удерживают мертвые клетки кожи на поверхности, а фруктовые ферменты – это белки, которые расщепляют другие белки в дерме, включая те, которые содержат внешние слои мертвой ткани.

Используйте косметические средства, которые содержат тыкву, 1-2 раза в неделю. Таким образом фруктовые ферменты будут "отполировать" кожу, чтобы она имела здоровый вид. Однако стоит проверять наличие аллергической реакции. Тыквенные ферменты подойдут для применения даже обладательницам чувствительной кожи.