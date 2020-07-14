Как Светлана Тарабарова спаслась от обыденности с помощью яркого макияжа

Украинская певица Светлана Тарабарова активно ведет свою страницу в инстаграме. У нее более полумиллиона подписчиков. Именно им звезда захотела поднять настроение во время карантинных будней. Поэтому запустила серию видео со своей любимой визажисткой Светланой Поповой, на которых визажист создает яркий макияж певице.

Ни беременность, ни пандемия не мешают Светлане Тарабаровой сохранять хорошее настроение. Она решила спасаться от обыденности с помощью небанального мейкапа. Поэтому женщина уже опубликовала на своей странице в инстаграме 2 видео с хэштегом "удиви себя".

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Макияж, который создает визажист Светланы на ее лице, можно повторить самостоятельно даже без обладания особыми навыками. Первый вариант мейкапа был в желтом цвете, а второй в синем. Сообщения опубликованы с интервалом в 7 дней.

Второй макияж исполнительница назвала Blue Lagoon, потому что в нем сделан главный акцент на окрашивании век голубым цветом. Оба видео из серии оригинальных идей для макияжа длятся не больше 20 секунд, пока играет часть припева из трека Светланы Тарабаровой "Найкрасивіша. NO STRESS".

"В стиле #світла_сторона_музики", – добавила в описании к вышеупомянутым публикациям украинская певица. Также она призвала подписчиков комментировать записи, ставить лайки, снимать видео собственного мейкапа и отмечать профиль Светланы в историях в инстаграме и она будет репостить их. Из фидбэка аудитории певицы понятно, что такой контент людям нравится.