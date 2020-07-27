Прошло 2 года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Несмотря на все события, которые развиваются вокруг супругов, нежный свадебный образ Меган до сих пор вспоминают. Большой популярностью пользуется маникюр невесты. Наконец стало известно с помощью каких продуктов его можно повторить.

Свадебное платье Givenchy, аккуратная прическа, сияющая кожа и естественное веснушки, макияж, который называли "классическим, вневременным и сияющим", а также элегантный и стильный маникюр Меган Маркл стали ключевыми частями ее безупречного образа в такой важный день. Vogue аж через 2 года узнал, как можно повторить королевский маникюр, но даже после пройденного времени информация актуальности не потеряла.

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Женщинам со всего мира до сих пор интересен секрет идеального свадебного маникюра Меган Маркл. Визажист Лидия Селлерс, которая работала над макияжем известной невесты, ранее рассказала о деталях создания такого свадебного мейкапа. А недавно назвала продукты, которые были использованы для королевского маникюра.

Как повторить идеальный свадебный маникюр Меган Маркл / Фото из открытых источников

У Меган в день ее свадьбы были короткие ногти и аккуратный нежный маникюр. Невеста захотела современного покрытия на ногтях рук и ног. Поэтому самые важные в своей жизни маникюр и педикюр делала в нейл-студии DryBy London. Она доверилась марке CND Shellac и покрытием Unmasked и Negligee. Таким образом ей удалось получить розовый нюдовый оттенок. Оттенок Unmasked нейл-мастера наносили одним слоем, а затем 2 раза покрыли Negligee. Ногти пальцев на ногах украшал лак Cashmere Wrap.



CND Shellac Unmasked 7.3 ml / 0.25 fl oz / Фото из открытых источников

CND Shellac Cashmere Wrap Glacial Illusion 7.3 ml / 0.25 fl oz / Фото из открытых источников

Стоит отметить, что свадебный маникюр Меган Маркл отличался от того, который был у предыдущих королевских невест. Ведь обычно они выбирали или прозрачное покрытие или бежевое без особого блеска.