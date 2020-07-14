Свадебный маникюр: идеи дизайна ногтей для особого праздника

Каждая невеста хочет в день своей свадьбы выглядеть по-особенному прекрасной. Маникюр является важной составляющей свадебного образа. Поэтому к его выбору стоит относиться ответственно.

В 2020 году модные тенденции свадебного нейл-арта также изменились. Поскольку не все невесты надевают классическое белое платье, а выбирают разноцветные и оригинальные фасоны, 24 канал сделал подборку из трендовых вариантов свадебного маникюра, которые понравятся самым трбовательным невестам с разными вкусами.

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Актуальными для свадебного маникюра в 2020 будут оригинальные сочетания стилей и техник. Например, однотонное покрытие ногтей, которое будут украшать несколько страз, вышло из моды. Зато популярность набирает сочетание цветов и рисунков на ногтях. Единственное, что осталось неизменным в свадебном маникюре – это цвета, в которых его выполняют. Светлые и пастельные оттенки являются своеобразной визитной карточкой молодоженов.

Идеи для свадебного маникюра / Фото Instagram