День свадьбы является одним из самых главных праздников в жизни каждой девушки. Невестам важно, чтобы их свадебный образ был безупречным. Для этого необходимо, чтобы все его составляющие гармонировали между собой. Поэтому к выбору свадебного макияжа стоит подходить с такой же тщательностью, как к покупке свадебного платья.

Если идеальное свадебное платье у вас уже есть, то время сосредоточиться на макияже, который подойдет к нему. Новый канал рассказал, как правильно выбирать свадебный макияж и предложил несколько идей для него.

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Как выбрать свадебный макияж

Белый классический и сдержанный свадебный наряд дополнит мейкап в таком же стиле. Вам не стоит экспериментировать с яркими тенями для век и кислотными оттенками помады. В таком случае обратите внимание на макияж с акцентом только на глазах или на губах. Важно, чтобы он был выполненным в нежных бежевых или коричневых оттенках, с использованием трендовой техники визажа.

Если вместо традиционного белоснежного платья вы выбрали костюм с пиджаком и брюками или платье необычного для свадьбы цвета, то в макияже нужно быть осторожной. Ведь к каждому наряду подойдет индивидуальный мейкап. Поэтому вам стоит проконсультироваться с профессиональным визажистом, который поможет завершить ваш свадебный образ.

Идеи для макияжа на свадьбу