Арбер Бетики – визажист из Косово. Мужчина специализируется на свадебном макияже. На своей инстаграм-странице он делится снимками женщин, как они выглядели до начала его работы и какими стали в итоге. Поклонники творчества Арбера поражены, как профессиональный макияж может изменить человека до неузнаваемости.

Визажист шутит, что невест, с которыми он работает, потом даже будущие мужья не узнают. Однако с тем, что макияж действительно обладает возможностью делать людей красивыми, теперь не сможет поспорить никто. Cosmopolitan поделился интересными фото невест "до" и "после" макияжа от Арбера Бетики.

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Как свадебный макияж меняет невест

Важно добавить, что свадебный макияж – это важная составляющая образа каждой девушки в ее особенный день. Арбер Бетики с помощью косметики подарил возможность уже многим невестам почувствовать себя настоящими принцессами в день своей свадьбы. На инстаграм-странице визажиста более 370 тысяч подписчиков, которые являются настоящими поклонниками его бьюти-работ.

Свадебный макияж, который изменил невест до неузнаваемости / Фото Instagram / @arber_bytyqi_mua