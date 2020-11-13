Кожа становится сухой из-за воздействия разнообразных факторов, начиная от погодных условий. В частности, на ее состояние влияют косметические продукты, с помощью которых вы создаете макияж. Они могут содержать в своем составе ингредиенты, которые сделают кожу еще более сухой.

Дерматологи рекомендуют обладательницам сухой кожи пользоваться косметикой, в составе которой есть глицерин, гиалуроновая кислота, минеральные масла и ланолин. При этом они назвали для Byrdie ингредиенты, которых стоит избегать, если у вас сухая кожа. Читайте также: Что нужно знать об уходе за кожей лица зимой: 3 важных рекомендации Каких ингредиентов в косметике следует избегать, если у вас сухая кожа Алкоголь. Многие косметические средства содержат спирт. Современные дерматологи говорят, что такие понятия, как "денатурированный алкоголь" или "изопропиловый алкоголь", означают наличие в продукте спирта, который высушивает кожу. Если вы также увидете на средстве отметку "быстрое высыхание" или "матовое покрытие", то в его составе есть спирт. Медицинский специалист Рондона Кляйн говорит, что алкоголь также провоцирует экзему, розацеа и псориаз.

Как ухаживать за сухой кожей / Фото Pexels Ароматизаторы . Чтобы косметический продукт имел приятный запах, к нему добавляют синтетические и натуральные ароматы. Однако чувствительная кожа даже их воспринимает как раздражители. "Ароматизаторы является общим раздражителем кожи и могут раздражать сухую кожу и стимулировать появление экземы", – объясняет доктор Кляйн. Другие дерматологи рекомендуют не использовать ароматизированную косметику для любого типа кожи.

. Чтобы косметический продукт имел приятный запах, к нему добавляют синтетические и натуральные ароматы. Однако чувствительная кожа даже их воспринимает как раздражители. "Ароматизаторы является общим раздражителем кожи и могут раздражать сухую кожу и стимулировать появление экземы", – объясняет доктор Кляйн. Другие дерматологи рекомендуют не использовать ароматизированную косметику для любого типа кожи. Парабены – это консерванты и синтетические ингредиенты, которые добавляют в косметические продукты, предназначенные для продления срока их хранения. Врач-дерматолог Адарш Виджая Муджгила, основатель собственного направления в дерматологии, объясняет, что большинство из нас контактирует с парабенами ежедневно. Но они могут раздражать сухую кожу, которая более склонна к раздражению и аллергии. Некоторые из парабенов запрещены в Европе. Поэтому следует тщательно изучать состав каждого бьюти-средства, чтобы узнать, не содержит ли оно вредных парабенов.

Какая косметика является безопасной для сухой кожи / Фото Unsplash Гликолевая кислота . Адарш Виджая Муджхила также рекомендует держать сухую кожу подальше от гликолевой кислоты – химического эксфолианта, который предназначен для уменьшения и очистки угрей и закупоренных пор. Но ороговевшим клеткам сухой кожи это вещество может навредить.

. Адарш Виджая Муджхила также рекомендует держать сухую кожу подальше от гликолевой кислоты – химического эксфолианта, который предназначен для уменьшения и очистки угрей и закупоренных пор. Но ороговевшим клеткам сухой кожи это вещество может навредить. Салициловая кислота. Обычно ингредиент можно найти в составе продуктов для ухода за жирной кожей, которая склонна к появлению угрей. Но тем, у кого сухая кожа, Дин Робинсон, доктор медицинских наук FAAD, советует не использовать косметику с содержанием салициловой кислоты, потому что это лишь усугубит ситуацию с сухостью. "Салициловая кислота может сушить кожу, поэтому часто используется в борьбе с проблемами жирной кожи: такими как угри", – объясняет Робинсон.