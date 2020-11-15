Какую стрижку сделать для тонких волос, чтобы увеличить объем: 4 варианта
Чаще всего обладательницы тонких волос хотят добавить им объема. Это можно сделать с помощью удачной и модной стрижки. Знаменитостям также известна эта проблема, но правильная укладка делает их локоны роскошными.
Удлиненный или классический боб, каскад и другие стрижки визуально делают тонкие волосы гуще. Cosmopolitan предложил 4 стильные идеи, если вы не знаете, как постричь волосы, чтобы они имели объемный вид.
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