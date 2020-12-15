Стрижки для квадратной формы лица: 5 звездных примеров
Подходить к выбору стрижки следует ответственно. В этом вопросе следует принимать во внимание последние hair-тренды, тип ваших волос, а также форму лица. Подчеркнуть преимущества квадратной формы лица сможет не каждая стрижка. Вам могут подходить идеи стрижек от звезд, которые вы найдете в нашем материале.
Квадратная форма лица характеризуется одинаковой шириной лба и скул, которые выглядят выразительно и скульптурно. Среди мировых знаменитостей немало обладательниц квадратного лица: Оливия Уайлд, Сандра Буллок, Зои Кравиц и многие другие. Чтобы сбалансировать пропорции лица и сделать его черты более плавными, воспользуйтесь вариантами стрижек, которые собрал Cosmopolitan.
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Стрижки для квадратного лица
Стрижка пикси в рваном стиле на примере Зои Кравиц
Длинные локоны, освещенные передние пряди – вариант смены имиджа от Оливии Уайлд
Долгое боб-каре, как у Марго Робби
Идея стрижки от Сандры Буллок: классический боб для квадратного лица
Как у Дженнифер Энистон: объемный каскад подойдет квадратной форме лица
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