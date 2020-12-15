Подходить к выбору стрижки следует ответственно. В этом вопросе следует принимать во внимание последние hair-тренды, тип ваших волос, а также форму лица. Подчеркнуть преимущества квадратной формы лица сможет не каждая стрижка. Вам могут подходить идеи стрижек от звезд, которые вы найдете в нашем материале.

Квадратная форма лица характеризуется одинаковой шириной лба и скул, которые выглядят выразительно и скульптурно. Среди мировых знаменитостей немало обладательниц квадратного лица: Оливия Уайлд, Сандра Буллок, Зои Кравиц и многие другие. Чтобы сбалансировать пропорции лица и сделать его черты более плавными, воспользуйтесь вариантами стрижек, которые собрал Cosmopolitan.

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Стрижки для квадратного лица

Стрижка пикси в рваном стиле на примере Зои Кравиц

Длинные локоны, освещенные передние пряди – вариант смены имиджа от Оливии Уайлд

Долгое боб-каре, как у Марго Робби

Идея стрижки от Сандры Буллок: классический боб для квадратного лица

Как у Дженнифер Энистон: объемный каскад подойдет квадратной форме лица