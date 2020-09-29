Украинская певица и инстаграм-блогер 36-летняя Слава Каминская старательно заботится о своем внешнем виде. Звезда не скрывает, что прибегает к инъекциям красоты, а также иметь безупречное состояние кожи ей помогает правильный уход за лицом в домашних условиях.

На своей инстаграм-странице Слава Каминская опубликовала домашнее фото, на котором она совсем без макияжа в полотенце и с чашкой чая. В описании к публикации певица написала 5 советов, которые помогают ей сохранять красоту своего лица. Также звезда попросила подписчиков не упрекать ее в комментариях за уколы красоты.

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Советы по уходу за кожей лица от Славы Каминской

Спать. Звезда убеждена, что благодаря здоровому сну можно иметь красивое лицо. Даже дорогая косметика и косметологические процедуры не помогут восстановить состояние кожи, Если стресс и недосып являются вашими регулярными проблемами. Слава говорит, что ей удается спать везде, если есть такая возможность: автобусы, гримерки, павильоны. Таким образом она не тратит время зря.

Смывать . Слава Каминская подчеркивает, что кожу нужно очищать от макияжа всегда, несмотря на то, насколько вы устали.

. Слава Каминская подчеркивает, что кожу нужно очищать от макияжа всегда, несмотря на то, насколько вы устали. Очищать . "Поверьте грим-богине со стажем: лосьон для демакияжа не очищает кожу. Снять макияж и очистить кожу – это совершенно разные процедуры", – отмечает участница группы "НеАнгелы". Она признает, что это энергозатратно, но нужно.

. "Поверьте грим-богине со стажем: лосьон для демакияжа не очищает кожу. Снять макияж и очистить кожу – это совершенно разные процедуры", – отмечает участница группы "НеАнгелы". Она признает, что это энергозатратно, но нужно. Увлажнять. Коже необходимо достаточное количество питательных элементов. Слава рекомендует выбрать крем, который подойдет именно для ваших индивидуальных потребностей кожи, и увлажнять лицо несколько раз в день.