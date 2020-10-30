Стильные идеи дизайнов маникюра, которые дополнят осенний аутфит
Осенний маникюр должен дополнять настроение вашего образа. А обычно осенью он является атмосферным и уютным. Поэтому стильный нейл-дизайн сможет украсить ваши руки и стать причиной хорошего настроения.
Несмотря на последние тренды в маникюре, осенний нейл-дизайн следует делать в тематических нюдовых или приглушенных цветах. 24 канал сделал подборку красивых и модных идей для маникюра, которые вдохновят вас на изменение рисунка на ногтях.
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Идеи для стильного осеннего маникюра
Трендовый дизайн натуральных камней на ногтях
Тематические осенние оттенки и изюминка маникюра в виде животного принта на одной руке
Для перфекционистов: идеальный геометрический френч
Маникюр в стиле нежного минимализма
Уютный нейл-дизайн для любого осеннего аутфита
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