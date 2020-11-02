Осень – прекрасная пора для атмосферной фотосессии, которая станет воспоминанием на всю жизнь. Поэтому стоит ответственно подойти к выбору своего образа для нее. В частности, важно сделать оригинальную и стильную прическу, которая завершит аутфит и придаст вам привлекательного вида.

Чтобы осенняя фотосессия была незабываемой, можно сделать прическу более эффектной и интересной, чем ваша привычная ежедневная укладка. Таким образом женщина может продемонстрировать окружающим свою уникальность и вкус, пишет ТСН. Поэтому вы можете воспользоваться нижеследующими идеями.

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Прически для осенней фотосессии

Элегантная коса вокруг головы

Для вдохновения: оригинальный низкий пучок

Нетипичный пучок из кудрявых волос

Интересное плетение из прядей волос для атмосферной осенней фотосессии

Трудно только на первый взгляд: обольстительная прическа для фотосессии