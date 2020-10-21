Благодаря ежегодной Неделе моды в мире появляются новые бьюти-тренды. Поэтому модницы знают к чему им готовиться в следующем сезоне. Модные показы в Париже, Лондоне и Милане показали, что в 2021 году популярными будут укладки с эффектом влажности, стильные маски для лица, яркий макияж глаз и прочее.