Стильные маски и натуральность: бьюти-тренды 2021 года из Парижской и Миланской недель моды
Благодаря ежегодной Неделе моды в мире появляются новые бьюти-тренды. Поэтому модницы знают к чему им готовиться в следующем сезоне. Модные показы в Париже, Лондоне и Милане показали, что в 2021 году популярными будут укладки с эффектом влажности, стильные маски для лица, яркий макияж глаз и прочее.
Недели моды в Париже и Милане показали, что в моде в следующем сезоне будет больше драмы, сдержанности и характера в аксессуарах, прическах и макияже. НВ выделил 8 главных бьюти-трендов.
Более о трендах: Осенний макияж 2020: яркие и модные бьюти-тренды
Бьюти-тренды 2021 года
Smoky eyes из прошлого
Длинная челка в разных вариациях: закрывает глаза или брови, растрепанная, волнистая
Аксессуары для волос: от нежной сетки к большим перьям и скульптурным украшениям
Креативный подход к ношению защитных масок
Прямой пробор посередине и боковой, созданный с помощью геля
Макияж губ в стиле бунтарства: использование ярких помад
Wetlook: укладка с эффектом мокрых волос
Возвращение к натуральности: минимальный макияж, сияющая кожа и натуральный вид лица и волос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter