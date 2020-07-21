Женщины всегда стремились к идеальной укладке. Когда волосы были непослушными, они использовали различные косметические продукты и приборы, чтобы их приручить. Однако стиль модных укладок лета 2020 больше этого не требует.

Летом не нужно нагружать себя созданием сложной укладки. Модные тенденции теперь и этого не требуют. Стилисты рассказали для Wonderzine, какие трендовые и простые укладки вы сможете повторить самостоятельно.

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Легкий пучок и эффект влажной укладки

Вы можете сделать пучок на волосах, предварительно накрученных с помощью плойки. Затем сформируйте из волос хвост, но сильно не завязывайте его резинкой. Закручивая волосы в жгут, сделайте пучок, который можно украсить специальными шпильками или платком. Для создания летней небрежности слегка вытяните пряди волос на затылке. Затем такую ​​прическу легко трансформировать во "влажную" укладку. Распустите пучок, сделайте раздел волос посередине головы, зачешите их назад и зафиксируйте специальным гелем.

Пляжные волны

Чтобы получить соблазнительные небрежные волны на волосах, воспользуйтесь спреем с морской солью. Нанесите его на длину волос. Затем закрутите много маленьких жгутиков и высушите их феном. Вы будете приятно удивлены эффектом, когда распустите волосы.

Небрежная коса без специальной резинки

Начните с расчесывания волос и плетения обычной косы. Работайте только с верхней частью длины волос. Затем выделите прядь из тех волос, которые остались внизу, и просуньте ее между плетением. Минус этой укладки в том, что ее удастся сделать только обладательницам длинных волос.

Свободная укладка без плойки и выпрямителя

Чтобы воспроизвести такую укладку, вы должны вымыть волосы с шампунем и промокнуть их полотенцем и нанести любой стайлер для волос. Затем берите большие пряди в руку, двигаясь снизу вверх, сушите феном.

Хиппи-косы

Эта модная прическа не является новой, так как вернулась из 60-х. Однако ее легко повторить самостоятельно. Заплетите 2 косички на чистых волосах, а концы подкрутите.

Едва заметные волны без потери объема

Создавать такую прическу можно даже на следующий день после мытья. Вам понадобится выпрямитель и стайлер. Сначала выпрямляйте по одной пряди волос, затем наносите стайлер и формируйте легкий локон, а не наматывая волосы на выпрямитель, а устройством и движением руки делайте волну.

Украшения

Еще один тренд из прошлого: цветные украшения для волос, которые были популярны в 90-х. Ими можно дополнить как распущенные волосы, так и прическу в виде косы, хвоста или пучка.

Разнообразная текстура

Если у вас вьющиеся волосы, которые вы всегда хотели выпрямить, то такая трендовая укладка для вас. Перед выпрямлением не забудьте нанести термозащиту. Чтобы добавить оригинальности, создайте различные текстуры волос. Для этого экспериментируйте со специальным гелем или лаком для фиксации прически. Нанесите продукт на определенный участок и оформляйте его по желанию. Можно оставить в обычном виде или украсить заколками, жемчугом и другими аксессуарами.