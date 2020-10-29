Все привыкли, что форму лица следует корректировать с помощью бронзера и хайлайтера. Однако умело скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства вашей внешности могут также румяна. Такая бьюти-техника была популярной в 80-х и постепенно становится трендом сегодня.

Контуринг лица румянами в 80-х делали такие популярные звезды, как певицы Шер, Дебби Гарри и другие. Визажисты вновь начали активно использовать упомянутый продукт для полноценного контуринга, сообщает Glamour.

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Контуринг лица румянами

Румяна можно наносить не только на "яблочки" щек. С помощью продукта можно скорректировать свое круглое лицо: применить на скуле и виске. В последнее время многие визажисты начали экспериментировать с бьюти-техникой создания макияжа, которая была одной из тенденций в индустрии красоты в 80-х годах.

Контуринг лица румянами, если его сделать правильно, выглядит естественным и способствует визуальному омоложению кожи. Минималисты могут остановиться на нанесении румян на скулы, но также стоит попробовать применить их для контуринга висков, спинки носа, вокруг глаз.

Таким образом, используя один косметический продукт, можно сделать полноценный мейк-ап.

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