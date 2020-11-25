Дата производства, которую указывают на упаковке косметических средств, нужна только до момента распаковки. Также нельзя использовать никаких лайфхаков, которые помогают сохранять косметику дольше. Любая просроченная продукция может негативно повлиять на состояние вашей кожи.

Просроченная косметика провоцирует появление акне, высыпания, закупорки пор и аллергическую реакцию. Сколько времени можно использовать косметическую продукцию после открытия, рассказывает 24 канал.

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Срок годности на упаковке

Срок годности указан на косметических продуктах, указывает на то, сколько можно хранить их со дня изготовления. Чтобы не подвергать свою кожу опасности, вам нужно придерживаться допустимого срока пользования с момента открытия того или иного средства. Иногда эти цифры указываются на упаковке значком открытой баночки.



Нельзя краситься просроченной косметикой / Фото Pexels

Срок годности косметики после открытия

Тушь для ресниц – от 3 до 6 месяцев.

Жидкая подводка для глаз – от 3 до 6 месяцев.

Помада для губ – 1, 5 года.

Румяна – от 1 до 1,5 года.

Тени для век – 1 год.

Тональный крем – 6 месяцев.

Косметический карандаш – 2 года.

Увлажняющий крем – 1 год.

Гель для душа – 2 года.

Шампунь – 2 года.

Помните, что срок годности есть не только в продуктах, но и в устройствах, которыми вы их наносите​:

Кисточки – нужно регулярно мыть. В случае регулярного использования – 1 раз в неделю. Для этого можно использовать мыльную теплую воду или специальные средства.

Губки для макияжа – необходимо мыть после каждого использования, а менять 1 раз в месяц.



Просроченная косметика может навредить вашей коже / Фото pexels

Что происходит с косметикой после истечения срока годности

Когда в любой косметической продукции истекает срок, она меняет химический состав, отмечает Оrganic-eco.

Что меняется в косметике:

нарушается кислотность;

активные вещества косметического средства разрушаются;

эмульсия расслаивается (масло и вода отделяется).

Самое важное то, что в просроченной косметике начинают размножаться бактерии, которые негативно влияют на вашу кожу.



Кисточки и спонжики необходимо мыть после использования / Фото pexels

Другие факторы, которые негативно влияют на косметику:

Резкие перепады температур. Высокая влажность. Воздействие прямых солнечных лучей. Неправильное хранение.

После использования любого средства плотно закрывайте упаковку, чтобы уменьшить контакт косметики с воздухом.