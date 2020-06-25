Одноразовые инструменты для ухода и макияжа, косметика, которая тестируется на животных или упаковки, которые не пригодны для вторичной переработки. Все это факторы, которые вредно влияют на состояние экологии. Если вы наконец решились сознательно подходить к потреблению косметической продукции, начинать следует с элементарных вещей.

Наша планета требует уважительного отношения к себе. Среди добрых дел, которые мы можем для нее сделать, правильный подход к потреблению продуктов из индустрии красоты. Cosmopolitan рассказал, как стать более экологически сознательными. Важно знать: Косметика вредит окружающей среде: экологические альтернативы Выбирайте упаковки, которые подлежат вторичной переработке. Ищите на товаре значок со стрелками, которые движутся по кругу. Это означает, что когда содержимое упаковки закончится ее можно будет использовать повторно. Также старайтесь покупать даже зубные щетки, изготовленные из пластика, который практически не выделяет вредных веществ в среду.

Ищите на товаре значок со стрелками, которые движутся по кругу. Это означает, что когда содержимое упаковки закончится ее можно будет использовать повторно. Также старайтесь покупать даже зубные щетки, изготовленные из пластика, который практически не выделяет вредных веществ в среду. Пользуйтесь зубной пастой из древесного угля. Паста, которую мы применяем во время чистки зубов, имеет свойство быстро заканчиваться. Это один из тех продуктов, запасы которых нужно постоянно обновлять. Недавно для изготовления зубной пасты используют древесный уголь из кокоса и бамбука. Таким образом замедляется вырубка деревьев. Безопасную зубную пасту создают из древесного угля кокоса / Фото Unsplash Безопасная бритва. Одноразовые пластиковые бритвы - это удобно, экономно и быстро. Однако их нужно менять после каждого 1-2 бритья. Когда вы их выбрасываете, то материал, из которого состоят станки для бритья, не разлагается в окружающей среде. Зато попробуйте пользоваться бритвой из хрома или нержавеющей стали. Для них нужно только регулярно менять лезвия, которые можно перерабатывать потом. Благодаря такому варианту уменьшается количество мусора в окружающей среде.

Одноразовые пластиковые бритвы - это удобно, экономно и быстро. Однако их нужно менять после каждого 1-2 бритья. Когда вы их выбрасываете, то материал, из которого состоят станки для бритья, не разлагается в окружающей среде. Зато попробуйте пользоваться бритвой из хрома или нержавеющей стали. Для них нужно только регулярно менять лезвия, которые можно перерабатывать потом. Благодаря такому варианту уменьшается количество мусора в окружающей среде. Косметические средства, которые можно повторять. Популярной становится такая косметика, упаковку от которой не нужно выбрасывать и покупать абсолютно новую. Многие магазины предлагают просто обновлять запасы продукции. То есть вы проходите с баночкой или коробочкой и вам туда добавляют идентичного продукта, который у вас закончился.

Популярной становится такая косметика, упаковку от которой не нужно выбрасывать и покупать абсолютно новую. Многие магазины предлагают просто обновлять запасы продукции. То есть вы проходите с баночкой или коробочкой и вам туда добавляют идентичного продукта, который у вас закончился. Сделайте отдельное мусорное ведро для косметических товаров. Поставьте этот контейнер в ванной комнате и выбрасывайте туда косметическую продукцию, которая подлежит вторичной переработке. Избавляйтесь от косметики правильно / Фото Unsplash Приобретите салфетку многоразового использования для удаления макияжа. Демакияж – это та процедура, для которой нужно каждый вечер использовать специальное средство и ватные диски. Эко-салфетка, с помощью которой можно избавляться от остатков косметики с лица в течение нескольких лет, имеет также увлажняющие свойства, одновременно отшелушивает ороговевшие клетки кожи и обеспечивает ей мягкость и упругость.