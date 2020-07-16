Тенденция на то, что почти каждая знаменитость должна иметь собственный бренд косметики, набирает все большей популярности. Непубличные личности также решают попробовать свои силы в этом бизнесе. Однако среди большого количества конкурентов стоит знать, чем привлечь клиентов к вашей продукции, если вы выходите на рынок в 2020 году, когда людей уже трудно удивить.

Пространство бьюти-индустрии переполнено разнообразными предложениями на любой вкус. Журнал Premium Beauty News поделился, как можно выделиться косметическому бренду на рынке и стать любимцем потребителей декоративной косметики и косметики по уходу.

Вам будет интересно: Асимметричный боб и густые кудри: прически звезд, которые повлияли на моду во всем мире

Как косметическим брендам выделяться среди конкурентов на рынке в 2020

Выберите путь "чистой красоты" и следите за последними тенденциями

Даже для косметических брендов знаменитостей уже мало просто звездного лица их учредителей. Исследования Mintel доказали, что небольшой процент населения Великобритании обращают внимание на лицо бренда, покупая парфюмерию. Зато новосозданным брендам следует работать над тем, чтобы потребители их продукции ощущали взаимодействие и полное участие в работе косметической компании.

В 2020 особенно актуальны темы органической косметики, веганской продукции, косметики и упаковок, которые пригодны для вторичной переработки, косметических продуктов, которые не тестируют на животных. Если ваш бренд является именно таким, то открыто расскажите об этом потенциальным клиентам.



Особенности работы косметических брендов в 2020 / Фото Unsplash

Расскажите личную историю

Людям всегда будут интересны люди. Рассказывайте не только историю косметического бренда, но и свою собственную. Откройте потребителям того человека, который стоит за созданием продукции, которую они покупают. Налаживайте связь со своими клиентами, демонстрируя на собственном примере, как важно оставаться мотивированными, заниматься благотворительной деятельностью или чем-то другим, полезным для общества.

Ярким примером такого успеха служит бренд косметики актрисы Милли Бобби Браун. Она назвала его в честь прабабушки, которая была воплощением "любви к себе и самовыражения". Именно эти особенности соответствуют позиции бренда. Также благотворительность хорошо воспринимается потребителями. Другие исследования Mintel показали, что более двух пятых 16-24-летних людей в Великобритании ищут информацию о том, делают ли компании благотворительные пожертвования.