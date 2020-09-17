Здоровый сон должен длиться не менее 7 часов. Кроме того, что сон положительно влияет на умственную деятельность, стрессоустойчивость, метаболизм и иммунную систему, он способен улучшить состояние вашей кожи. Чтобы это подтвердить, в Америке даже провели исследование.

В 2020 году журнал Nature Cell Biology опубликовал исследование, которое подтверждает прямую связь между сном, пробуждением и способностью кожи синтезировать коллаген, сообщает Elle.

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Доктор медицинских наук, дерматолог из Нью-Йорка Уитни Боу рекомендует воспринимать сон, как необходимость для вашей кожи на одном уровне с едой и водой.

Когда вы нарушаете циркадные ритмы, вы более восприимчивы к экологическому ущербу. Хроническое недосыпание может усилить угри и воспаления, а постоянно высокий уровень кортизола расщепляет коллаген,

– объясняет Уитни Боу.

Что такое циркадные ритмы Это биологические ритмы, которые контролируют все процессы в нашем организме: баланс гормонов, пищевые привычки, температуру тела, метаболизм, переход от сна к привычному функционированию. Если вам трудно заснуть даже после тяжелого дня, то это означает, что ваши циркадные ритмы нарушились и препятствуют нормальной выработке мелатонина.

На 25% причиной раннего старения кожи является генетика, а 75% принадлежат эпигенетике. То есть факторам окружающей среды и образа жизни. Среди них также сон. По результатам исследования, когда тело находится в состоянии покоя, то специальная крошечная молекула сигнализирует организму, что можно начинать процесс ночного восстановления. Чтобы это отследить, исследователи снижали уровень этой молекулы, тогда и природный сигнал о ночном восстановлении кожи замедлялся.



Здоровый сон улучшает состояние кожи / Фото Unsplash

Именно поэтому существуют косметические средства для ночного ухода, которые стимулируют вышеописанный сигнал. Они предназначены для увеличения количества этих сигналов, способствующих омоложению кожи.

Уитни Боу говорит: "Тело быстрее входит в глубокий сон, когда воздух в спальне прохладный. Также важно то, если слишком много времени проводить в постели, больше реальной потребности во сне, то наш сон становится слабым и фрагментированным. Поскольку часы, необходимые для здорового сна, растягиваются на более длительный период".