Не спать с косметикой и помада вместо румян: какие секреты красоты у супермодели Кейт Мосс
С красотой британской супермодели Кейт Мосс ассоциируются 90-е. Еще в подростковом возрасте она стала одной из лучших в своей сфере. А модельные агентства обратили внимание на красоту девушки благодаря ее рекламе для Calvin Klein. Теперь Кейт 46 лет, а она все равно имеет прекрасную внешность.
Чтобы сохранить свою красоту на долгие годы, женщинам приходится прибегать к различным косметическим процедурам и домашним лайфхакам. Какие бьюти-секреты есть в арсенале Кейт Мосс узнал журнал Elle. В частности супермодель отметила, что самый важный уход за кожей – утренний.
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Секреты красоты от Кейт Мосс
Просыпается Кейт в 8 утра. Если ей не удается поспать 8 часов, то женщина говорит, что имеет не только плохое настроение, но и внешний вид.
- Первое, что касается губ Кейт Мосс, это теплая вода с лимоном. Ее модель выпивает перед утренней чашкой кофе.
- Затем красавица берется за создание макияжа. Как правило, она начинает с тональной основы или просто контурирует лицо бронзером, красит губы светло-коричневой помадой и подкручивает ресницы специальными щипцами, чтобы придать им длину и объем.
- Затем утро модели продолжается йогой, которая не только способствует упругости и красоте тела, но помогает справиться со стрессом. Иногда Кейт еще тренируется в собственном мини-спортзале дома.
- Худшее, что может сделать с лицом Кейт – это не очистить его от косметики. Она подчеркивает важность демакияжа перед сном, если вы хотите иметь красивую и чистую кожу.
- Последним приобретением модели для ухода за собой стал нефритовый массажер для лица. Теперь она носит его с собой в косметичке всегда.
- О внешней красоте стоит беспокоиться также изнутри. Для этого Кейт Мосс всегда держит в холодильнике сельдерей и делает из него сок, который пьет каждое утро вместе со всеми членами семьи.
- Ежедневная рутина по уходу за кожей лица у Кейт проста: мыть и увлажнять. Однако она часто находит время и устраивает себе с дочерью спа-день.
- Женщина так беспокоится о своем теле, что регулярно делает массажи. И всем это рекомендует.
- Своим главным секретом красоты звезда называет использование солнцезащитного крема, а лучший бьюти-совет, который ей давали, это наносить немного красной помады на щечки вместо румян. Таким образом эффект будет выглядеть естественно.