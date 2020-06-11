С красотой британской супермодели Кейт Мосс ассоциируются 90-е. Еще в подростковом возрасте она стала одной из лучших в своей сфере. А модельные агентства обратили внимание на красоту девушки благодаря ее рекламе для Calvin Klein. Теперь Кейт 46 лет, а она все равно имеет прекрасную внешность.

Чтобы сохранить свою красоту на долгие годы, женщинам приходится прибегать к различным косметическим процедурам и домашним лайфхакам. Какие бьюти-секреты есть в арсенале Кейт Мосс узнал журнал Elle. В частности супермодель отметила, что самый важный уход за кожей – утренний.

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Секреты красоты от Кейт Мосс

Просыпается Кейт в 8 утра. Если ей не удается поспать 8 часов, то женщина говорит, что имеет не только плохое настроение, но и внешний вид.

Первое, что касается губ Кейт Мосс, это теплая вода с лимоном . Ее модель выпивает перед утренней чашкой кофе.

. Ее модель выпивает перед утренней чашкой кофе. Затем красавица берется за создание макияжа. Как правило, она начинает с тональной основы или просто контурирует лицо бронзером, красит губы светло-коричневой помадой и подкручивает ресницы специальными щипцами, чтобы придать им длину и объем.

Затем утро модели продолжается йогой , которая не только способствует упругости и красоте тела, но помогает справиться со стрессом. Иногда Кейт еще тренируется в собственном мини-спортзале дома.

, которая не только способствует упругости и красоте тела, но помогает справиться со стрессом. Иногда Кейт еще тренируется в собственном мини-спортзале дома. Худшее, что может сделать с лицом Кейт – это не очистить его от косметики . Она подчеркивает важность демакияжа перед сном, если вы хотите иметь красивую и чистую кожу.

. Она подчеркивает важность демакияжа перед сном, если вы хотите иметь красивую и чистую кожу. Последним приобретением модели для ухода за собой стал нефритовый массажер для лица. Теперь она носит его с собой в косметичке всегда.

для лица. Теперь она носит его с собой в косметичке всегда. О внешней красоте стоит беспокоиться также изнутри. Для этого Кейт Мосс всегда держит в холодильнике сельдерей и делает из него сок, который пьет каждое утро вместе со всеми членами семьи.