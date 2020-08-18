Чтобы получить идеальный загар, необходимо прилагать множество усилий в течение всего лета. Но сохранить его еще труднее. Поэтому существует несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам наслаждаться загорелой кожей надолго.

Устойчивость загара на теле зависит не только от ухода за ней после пребывания на солнце, но и от того, как вы подготовите кожу перед походом на пляж. "Новый канал" поделился действенными советами, чтобы вы смогли оставаться загорелой надолго.

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Как сохранить загар на теле после лета

Правильная подготовка перед загаром . Очистите кожу и воспользуйтесь скрабом для тела за несколько часов перед выходом на солнце. Таким образом вы получите идеально ровный загар. Также не забывайте увлажнять кожу специальным кремом, лосьоном или маслом.

. Очистите кожу и воспользуйтесь скрабом для тела за несколько часов перед выходом на солнце. Таким образом вы получите идеально ровный загар. Также не забывайте увлажнять кожу специальным кремом, лосьоном или маслом. Ежедневно выпивайте стакан свежевыжатого морковного сока. Человек – это то, что он ест. Благодаря бета-каротину, который содержится в моркови, интенсивность загара усиливается. Провитамин A также защищает глубинные слои кожи от вредного воздействия солнечных лучей.



Как правильно загорать / Фото Pexels

Пользуйтесь средством для загара . Им свойственно не препятствовать загару, а наоборот – делать результат лучшим. Продукты с SPF-фильтрами могут защитить кожу от солнечных ожогов и старения вследствие попадания на нее ультрафиолетовых лучей.

. Им свойственно не препятствовать загару, а наоборот – делать результат лучшим. Продукты с SPF-фильтрами могут защитить кожу от солнечных ожогов и старения вследствие попадания на нее ультрафиолетовых лучей. Загорайте в тени. Если загорать под прямыми солнечными лучами, то загар будет слишком интенсивной, и кожа начнет шелушиться уже через несколько дней. Возможно, загорать в тени вам придется дольше, но эффектом останетесь на долгое время.



Как продлить эффект после загара / Фото Unsplash