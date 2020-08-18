Подготовка очень важна: как сохранить загар после лета надолго
Чтобы получить идеальный загар, необходимо прилагать множество усилий в течение всего лета. Но сохранить его еще труднее. Поэтому существует несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам наслаждаться загорелой кожей надолго.
Устойчивость загара на теле зависит не только от ухода за ней после пребывания на солнце, но и от того, как вы подготовите кожу перед походом на пляж. "Новый канал" поделился действенными советами, чтобы вы смогли оставаться загорелой надолго.
Узнайте Какой продукт помогает Виктории Бекхэм иметь идеальную кожу и блестящие волосы
Как сохранить загар на теле после лета
- Правильная подготовка перед загаром. Очистите кожу и воспользуйтесь скрабом для тела за несколько часов перед выходом на солнце. Таким образом вы получите идеально ровный загар. Также не забывайте увлажнять кожу специальным кремом, лосьоном или маслом.
- Ежедневно выпивайте стакан свежевыжатого морковного сока. Человек – это то, что он ест. Благодаря бета-каротину, который содержится в моркови, интенсивность загара усиливается. Провитамин A также защищает глубинные слои кожи от вредного воздействия солнечных лучей.
Как правильно загорать / Фото Pexels
- Пользуйтесь средством для загара. Им свойственно не препятствовать загару, а наоборот – делать результат лучшим. Продукты с SPF-фильтрами могут защитить кожу от солнечных ожогов и старения вследствие попадания на нее ультрафиолетовых лучей.
- Загорайте в тени. Если загорать под прямыми солнечными лучами, то загар будет слишком интенсивной, и кожа начнет шелушиться уже через несколько дней. Возможно, загорать в тени вам придется дольше, но эффектом останетесь на долгое время.
Как продлить эффект после загара / Фото Unsplash
- Используйте специальные средства после загара. С помощью кремов и лосьонов, которые предназначены для применения после загара, вы сможете закрепить полученный шоколадный оттенок кожи и охладить ее, чтобы успокоить покрасневшие участки. Поэтому загар будет держаться намного дольше.
- Не ходите в баню и сауну. От этих процедур следует отказаться на время, чтобы сохранить загар на тела. Также старайтесь не использовать жесткие мочалки, гели для душа, которые имеют высветливающие свойства, скрабы и очищающие маски. Все это разрушает верхний слой кожи, на котором остается загар.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter