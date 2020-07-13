Каждое утро важным этапом ваших сборов является укладка волос. Иногда вы час стоите перед зеркалом и прилагаете усилия, чтобы прическа получилась безупречной, но после выхода из дома она сразу теряет свой первоначальный вид. Однако возможно увеличить продолжительность идеальной укладки, если знать несколько полезных советов.

Чтобы укладка волос получилась красивой, это уже немалый вызов. Но сохранить ее состояние в течение дня еще тяжелее. Cosmopolitan спросил у стилистки Schwarzkopf Professional Александры Эдельберг о советах, которые помогут сохранить укладку как можно дольше.

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Как сохранить красивую укладку в течение дня

Когда укладка уже готова, перед выходом из дома воспользуйтесь пудрой для прикорневого объема.

Если вы выбрали объемные локоны для своей прически, то в течение дня периодически расправляйте их пальцами, но не касайтесь кожи головы. Добавляйте визуально объема, когда они теряют тот вид, который был изначально.

но не касайтесь кожи головы. Добавляйте визуально объема, когда они теряют тот вид, который был изначально. Носите с собой маленькую версию лака для волос, пудру для прикорневого объема или сухой шампунь. С их помощью вы сможете восстановить свою укладку при любых условиях.

С их помощью вы сможете восстановить свою укладку при любых условиях. Чтобы избавиться от эффекта грязных волос, который может возникнуть к концу дня, нанесите сухой шампунь на прикорневую область и по всей длине волос. Зафиксируйте укладку специальным лаком.



Как сохранить укладку красивой в течение дня / Фото Unsplash