Как сохранить сияющую кожу и здоровые волосы зимой: полезные советы
Зимний воздух провоцирует появление определенных проблем с кожей лица: она начинает шелушиться, цвет становится тусклым, а на губах появляются трещины. Как уберечь кожу от основных сезонных проблем – читайте в материале.
Многое зависит от вашего возраста, типа кожи, уровня стресса и менструального цикла, отмечает Flo.
Читайте также Биотин для волос: на самом ли деле он эффективен
Режим ухода за кожей: нужно ли его менять зимой
Обладательницы жирной кожи могут немного "отдохнуть" в холодное время года, ведь натуральные масла помогают сохранять достаточное количество влаги. Если же у вас нормальная или сухая кожа, то вы почувствуете зуд и шелушение, особенно на щеках и подбородке.
Советы, которые помогут сохранить здоровую кожу / Фото pexels
Простые правила, которые помогут вашей коже
- Всегда используйте солнцезащитный крем. Ультрафиолетовые лучи вредны даже зимой, поэтому SPF поможет уберечь кожу от преждевременного старения и появления морщин. Наносите солнцезащитный крем даже в очень пасмурные дни.
- Сухая и потрескавшаяся кожа не такая эластичная, как нормальная. Поэтому химически агрессивные формулы могут повредить внешние слои дермы: избегайте грубых скрабов и других средств, которые могут вызвать еще большее растрескивание.
Как реагируют волосы на холодный и сухой воздух
- Зимой холодная погода имеет противоположный эффект на волосы. Они становятся вялыми и теряют объем.
- Холодная температура вызывает сухость и шелушение кожи головы. Это вовсе не перхоть, как многие считают.
- Головные уборы создают небольшой микроклимат влажности. Для того, чтобы после шапки волосы не электризовались, попробуйте нанести легкий специальный крем.
Шляпа может помочь сохранить естественный объем / Фото pexels
Советы, которые помогут сохранить кожу здоровой
- Употребляйте большое количество воды, не менее 2-х литров в день. Избегайте алкоголя, ведь он обезвоживает кожу, делая ее сухой и тусклой.
- Правильное питание также важно, ведь фрукты, овощи, нежирный белок и полезные жиры поставляют в кожу, волосы и ногти питательные вещества. Зимой свежие продукты значительно дороже, поэтому рекомендуем выбирать замороженные овощи или фрукты. Они содержат меньше натрия и больше витаминов, чем консервированные.
- Умеренно используйте фен, бигуди и утюжок для волос.
- Увлажняйте кожу лица и тела с помощью густых кремов.
- Наносите увлажняющий бальзам для губ, чтобы они не потрескались.
- Принимайте прохладный или слегка теплый душ вместо очень горячего, чтобы избежать раздражения кожи.
Поделиться новостью