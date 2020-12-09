Зимний воздух провоцирует появление определенных проблем с кожей лица: она начинает шелушиться, цвет становится тусклым, а на губах появляются трещины. Как уберечь кожу от основных сезонных проблем – читайте в материале.

Многое зависит от вашего возраста, типа кожи, уровня стресса и менструального цикла, отмечает Flo.

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Режим ухода за кожей: нужно ли его менять зимой

Обладательницы жирной кожи могут немного "отдохнуть" в холодное время года, ведь натуральные масла помогают сохранять достаточное количество влаги. Если же у вас нормальная или сухая кожа, то вы почувствуете зуд и шелушение, особенно на щеках и подбородке.



Советы, которые помогут сохранить здоровую кожу / Фото pexels

Простые правила, которые помогут вашей коже

Всегда используйте солнцезащитный крем . Ультрафиолетовые лучи вредны даже зимой, поэтому SPF поможет уберечь кожу от преждевременного старения и появления морщин. Наносите солнцезащитный крем даже в очень пасмурные дни.

. Ультрафиолетовые лучи вредны даже зимой, поэтому SPF поможет уберечь кожу от преждевременного старения и появления морщин. Наносите солнцезащитный крем даже в очень пасмурные дни. Сухая и потрескавшаяся кожа не такая эластичная, как нормальная. Поэтому химически агрессивные формулы могут повредить внешние слои дермы: избегайте грубых скрабов и других средств, которые могут вызвать еще большее растрескивание.

​Как реагируют волосы на холодный и сухой воздух

Зимой холодная погода имеет противоположный эффект на волосы. Они становятся вялыми и теряют объем.

Холодная температура вызывает сухость и шелушение кожи головы . Это вовсе не перхоть, как многие считают.

. Это вовсе не перхоть, как многие считают. Головные уборы создают небольшой микроклимат влажности. Для того, чтобы после шапки волосы не электризовались, попробуйте нанести легкий специальный крем.



Шляпа может помочь сохранить естественный объем / Фото pexels

Советы, которые помогут сохранить кожу здоровой

Употребляйте большое количество воды, не менее 2-х литров в день . Избегайте алкоголя, ведь он обезвоживает кожу, делая ее сухой и тусклой.

. Избегайте алкоголя, ведь он обезвоживает кожу, делая ее сухой и тусклой. Правильное питание также важно, ведь фрукты, овощи, нежирный белок и полезные жиры поставляют в кожу, волосы и ногти питательные вещества. Зимой свежие продукты значительно дороже, поэтому рекомендуем выбирать замороженные овощи или фрукты. Они содержат меньше натрия и больше витаминов, чем консервированные.

также важно, ведь фрукты, овощи, нежирный белок и полезные жиры поставляют в кожу, волосы и ногти питательные вещества. Зимой свежие продукты значительно дороже, поэтому рекомендуем выбирать замороженные овощи или фрукты. Они содержат меньше натрия и больше витаминов, чем консервированные. Умеренно используйте фен, бигуди и утюжок для волос.

Увлажняйте кожу лица и тела с помощью густых кремов.

лица и тела с помощью густых кремов. Наносите увлажняющий бальзам для губ , чтобы они не потрескались.

, чтобы они не потрескались. Принимайте прохладный или слегка теплый душ вместо очень горячего, чтобы избежать раздражения кожи.

Поговорите со своим дерматологом, чтобы подобрать правильный уход за кожей.