51-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон, известная по роли Рэйчел в культовом сериале "Друзья", остается одной из самых красивых женщин. У звезды есть собственные тайны, которые помогают ей выглядеть безупречно в любом возрасте. Кроме этого, она является поклонницей йоги, правильного питания и интервального голодания.

Дженнифер Энистон поразила поклонников своим блестящим появлением на церемонии. По этому случаю НВ поделился тайнами красоты и стройности, о которых актриса ранее говорила в своих интервью.

Вам будет интересно: Соблазнительный макияж: как создать эффект влажности на веках

Как сохранить красоту после 50

Уход за лицом

Дженнифер Энистон рассказывает, что в ее арсенале косметических продуктов для ухода за кожей нет дорогих антивозрастных сывороток и кремов. Актриса предпочитает умывание лица простой водой с мылом. После этого она всегда наносит на лицо крем с SPF. Важной составляющей красоты знаменитости является пептид коллагена.

Мне очень нравится пептид коллагена. Я действительно заметила разницу во время его применения. Мои ногти стали крепче и здоровее... Как бы это объяснить? Сияние. Это именно то, что работает изнутри,

- рассказала Дженнифер Энистон в одном из своих интервью.

Тренировка Дженнифер Энистон

Чтобы поддерживать свою фигуру стройной, а тело упругим и подтянутым, Дженнифер занимается йогой, боксом, кардиотренировками и практикует медитацию. "Я чувствую себя по-настоящему красивой, когда заканчиваю хорошую тренировку. Таким образом я забочусь о своем теле, я чувствую эндорфины и как кровь начинает быстрее течь. Я забочусь о своем теле, ведь оно у меня одно. У меня есть спин-байк, эллиптический велотренажер и беговая дорожка – и я занимаюсь кардио не менее 20 минут в день. Даже этот короткий цикл имеет значение", - делится своей рутиной спорта женщина.

Актриса также отмечает, что необходимо давать телу время для отдыха: "Конечно, у меня бывают выходные. Важно дать телу отдых. Я могу всю неделю не тренироваться. Ваше тело подскажет вам, что ему нужно".

Какой диеты придерживается звезда сериала " Друзья"

В одном интервью Дженнифер Энистон призналась, что предпочитает интервальное голодание 16/8. То есть ей можно кушать через определенные промежутки времени: 8 разрешается есть все, а 16 часов нужно голодать. Диетологи отмечают, что такой режим питания способствует более быстрому и эффективному сжиганию лишних калорий. Таким образом пища, которую вы употребляете, не приносит вреда вашему здоровью.

Я придерживаюсь интервального фастинга, поэтому утром не ем. Я заметила большую разницу в своем самочувствии, когда начала обходиться без твердой пищи в течение 16 часов,

- говорит Дженнифер Энистон.

Макияж

Косметичка Дженнифер Энистон состоит не только из дорогих бьюти-продуктов. Актриса также пользуется бюджетной косметикой. Она применяет карандаш для губ одного цвета и одной марки уже на протяжении 15 лет, название которого Estee Lauder Automatic Lip Pencil Duo in Fig. Среди любимых средств декоративной косметики известной актрисы также есть тушь Better than Sex от Too Faced.