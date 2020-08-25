Популярная италоамериканская певица Леди Гага любит удивлять своих поклонников кардинальными изменениями имиджа. Например, покрасила волосы в розовый цвет для музыкального альбома Chromatica и после этого уже успела вернуться к белокурому оттенку, а затем изменить его на нежно-бирюзовый. Для макияжа звезда также выбирает нестандартные решения.

Свою экстравагантность Леди Гага демонстрирует даже с помощью макияжа. Недавно она соединила такие цвета теней на веках, которые, казалось, не смогут гармонично выглядеть. Vogue рассказал подробнее о результате экспериментального мейк-апа певицы.

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Как совместить голубые и розовые цвета в макияже

На этот раз Леди Гага решила попробовать на себе необычный образ не только для клипа, но и в обычный день. На своей странице в инстаграме певица поделилась снимками, на которых она готовит домашнюю пасту Болоньезе по авторскому рецепту, демонстрируя яркий макияж.

Звезда соединила на своем лице тени розового и голубого цвета. Она их растушевала с легким эффектом небрежности: контрастный голубой на складку верхнего века, нежно-розовый нанесла как базовый пигмент, а внутренние уголки глаз выделила светлыми тенями с шиммером.

Чтобы придать взгляду выразительности, Леди Гага накрасила ресницы черной тушью, нарисовала стрелки черной подводкой над и под глазом, касаясь линии роста ресниц. Губы певицы украсила матовая помада нюдового оттенка. На лице знаменитость также сделала легкий контуринг, чтобы выгодно подчеркнуть его черты.

Если вам захочется добавить ярких красок в осенние будни, то можно воспользоваться идеей для макияжа от Леди Гаги.