Итальянский бренд одежды Valentino, как и многие модные дома в последнее время, запускает линейку косметики. Однако создание и презентация косметической продукции происходит в сотрудничестве с крупнейшей в мире компанией, которая специализируется на косметике, L’Oreal.

На официальной странице бренда Valentino появилась информация о появлении на свет собственной косметической линии. Теперь Valentino Beauty имеет отдельный аккаунт в инстаграме, в котором уже рассказали о продукции и показали логотип будущей линейки.

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Сообщив о запуске бьюти-линейки, представители бренда не рассказали о деталях косметических продуктов, которые будут представлены в коллекции. На инстаграм-странице Valentino Beauty подогревают любопытство поклонников марки с помощью коротких видео, в которых добавляют краткие описания вроде: "Красота как ценность, открытая для интерпретации", "Красота как язык", "Красота с обновленным определением".

Кроме собственного инстаграм-профиля для Valentino Beauty создали новый логотип.

Красота – это выбор, который делается через любовь. Любите себя, свою уникальность, свою индивидуальность. Красота означает любовь, а любовь – это красота,

– именно так прокомментировал запуск линейки креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли.

Эти слова стали главным посланием косметической коллекции. Известно, что одним из продуктов в линейке будут духи в элегантном стеклянном флаконе.

Напомним, что Valentino и L'Oreal сотрудничают не впервые. Ранее они уже выпускали мужские и женские ароматы, которые пользовались популярностью у поклонников брендов.