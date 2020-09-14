Сочетание красоты и любви: модный дом Valentino решился на запуск косметической линейки
Итальянский бренд одежды Valentino, как и многие модные дома в последнее время, запускает линейку косметики. Однако создание и презентация косметической продукции происходит в сотрудничестве с крупнейшей в мире компанией, которая специализируется на косметике, L’Oreal.
На официальной странице бренда Valentino появилась информация о появлении на свет собственной косметической линии. Теперь Valentino Beauty имеет отдельный аккаунт в инстаграме, в котором уже рассказали о продукции и показали логотип будущей линейки.
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Сообщив о запуске бьюти-линейки, представители бренда не рассказали о деталях косметических продуктов, которые будут представлены в коллекции. На инстаграм-странице Valentino Beauty подогревают любопытство поклонников марки с помощью коротких видео, в которых добавляют краткие описания вроде: "Красота как ценность, открытая для интерпретации", "Красота как язык", "Красота с обновленным определением".
Кроме собственного инстаграм-профиля для Valentino Beauty создали новый логотип.
Красота – это выбор, который делается через любовь. Любите себя, свою уникальность, свою индивидуальность. Красота означает любовь, а любовь – это красота,
– именно так прокомментировал запуск линейки креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли.
Эти слова стали главным посланием косметической коллекции. Известно, что одним из продуктов в линейке будут духи в элегантном стеклянном флаконе.
Напомним, что Valentino и L'Oreal сотрудничают не впервые. Ранее они уже выпускали мужские и женские ароматы, которые пользовались популярностью у поклонников брендов.