Когда летом с длинными волосами некомфортно, а стричься не хотите, то лучший вариант сделать прическу пучок. Он легок в исполнении и стильно выглядит, если его правильно собрать. В частности, с актуальной прической можно экспериментировать.

Пучок – это не только небрежно собранные волосы на макушке головы. Его также можно завязывать внизу, украшать аксессуарами, выполнять техникой скручивания жгутика или косички, создавать узелок и много других вариантов. 24 канал сделал подборку оригинальных идей для пучка.

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Также интересно будет выглядеть, когда вы сделаете два пучка из волос. Ведь не всегда красота требует жертв. Можно выглядеть привлекательно и одновременно чувствовать себя комфортно, если знать разнообразные бьюти-лайфхаки и иметь в своем арсенале несколько небанальных идей для причесок.

Оригинальные идеи, как завязать пучок / Фото Instagram