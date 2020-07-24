Американской бизнес-леди и писательнице Марте Стюарт 78 лет. Однако женщина ведет активный образ жизни и не забывает делиться своими фотографиями в соцсетях. На одном из последних своих селфи в инстаграме женщина продемонстрировала, что можно оставаться соблазнительной в любом возрасте.

Публикация в инстаграм-профиле Марты Стюарт, на которой она в бассейне с сияющим макияжем, собрала более 10 тысяч комментариев с комплиментами знаменитости и почти 220 тысяч лайков. Кроме замечательного состояния волос и кожи Марты, подписчики ее страницы в соцсети обратили внимание на манящий морозный эффект на губах и макияж глаз.

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В описании к фотографии Марта рассказала, что гордится бассейном возле своего дома в Восточном Хэмптоне. Деталями создания своего макияжа она не поделилась. Однако ее поклонники не могли не заметить сияния на лице писательницы благодаря косметике. Одна из подписчиц прокомментировала: "Вау, Марта! Вы королева! Поделитесь своей рутиной по уходу за кожей".

Сияние – то, что стало изюминкой макияжа. Женщина выровняла тон кожи, накрасила веки серебристыми тенями, а на губах сделала морозный эффект с помощью специального блеска для губ и хайлайтера, который также использовала на кончике носа, центре лба, подбородке и "птичке" над верхней губой. Образ Марты Стюарт дополнили небрежная летняя укладка и голубой купальник.

Макияж Марты, который был в тренде в начале 2000, также выглядит модно и уместно для лета 2020 года. Благодаря ее общению с поклонниками в социальных сетях и снимкам и видео, которые она публикует, можно понять, что в свои 78 лет звезда действительно наслаждается жизнью и мотивирует других к этому.