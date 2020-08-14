Как скрыть свой возраст с помощью макияжа: антивозрастные советы визажистов
Неудачный макияж может добавить вашему лицу возраста и скрыть его преимущества, но с помощью правильного создания мейкапа выглядеть моложе становится легко. Косметика существует для того, чтобы каждая женщина могла чувствовать себя роскошной в любом возрасте.
Мировые визажисты поделились с Cosmopolitan советами для антивозрастного макияжа. Они доказывают, что визуально менять свой возраст можно легко и без боли.
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Как скрыть свой возраст с помощью макияжа
- Перед нанесением макияжа утром вместо дневного крема используйте маску с лифтинг-эффектом. Тогда лицо будет выглядеть свежее и моложе.
- Тональный крем с плотной текстурой подчеркивает ваш возраст. Поэтому замаскировывают неровности кожи локально с помощью специального консилера.
- Чтобы скрыть мимические морщины и линии на лице, наносите кистью праймер на тональную основу на необходимые участки. Но не забывайте пользоваться праймером для всего лица перед нанесением тонального крема.
- Избегайте небрежного подросткового макияжа. Взрослым женщинам следует создавать четкий мейкап: если стрелки, то ровные, а румяна идеально растушеванные.
- Выбирайте тональный крем с эффектом сияния, чтобы отвести внимание от недостатков на лице. Наносить его нужно специальной кистью от центра лица к бокам и от подбородка к скулам. Выбирайте тональную основу в теплых тонах.
- Использовать пудру не надо – она сушит кожу. Если вы не сможете обойтись без нее, то выбирайте порошкообразный и прозрачный продукт.
- Для создания румянца на щеках применяйте кремовые и гелевые текстуры в абрикосовом или розовом оттенке. Важно наносить их на скулы, а не на яблочки щек.
- Перед нанесением помады на губы очерчивайте их контур хайлайтером. Также, очерчивая губы карандашом, растушевывайте продукт, чтобы не подчеркивать морщины. В частности, обратите внимание на розовые и ягодные оттенки помад.
- Для участка лица вокруг глаз применяйте специальный увлажняющий праймер, потому что именно там кожа особенно нежная и тонкая, поэтому требует дополнительного ухода.
- Чтобы скрыть пигментные пятна и следы акне, выбирайте СС-крем.
- Идеально оформленные брови могут спасти любой макияж. Пусть они сохранят максимально натуральный, но аккуратный вид.
- Не наносите тональные основы на верхние веки, чтобы не перегружать взгляд.
- Пользуйтесь водостойким синим или коричневым карандашом, которым следует прорисовать линию роста ресниц. А завершить макияж поможет тушь для ресниц.
- Для свежести лица выбирайте тени из натуральной бежево-коричневой палитры и матовой текстуры. Перламутровые тени подчеркивают морщины на веках.
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